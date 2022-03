24 medarbejdere i Lonnings forvaltning føler sig krænket af en politiker: Professor har »aldrig set noget lignende«

En større gruppe medarbejdere i Københavns beskæftigelses- og integrationsforvaltningen svarer i en undersøgelse, at de er blevet udsat for krænkende adfærd fra en politiker. En del svarer, at det stadig finder sted. Borgmester siger, at hun »bærer en stor del af ansvaret«.