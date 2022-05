På mandag skal de københavnske politikere se på Bispeengbuens skæbne: Det kan blive et farvel til den ene vejbro i tredje sals højde

Politikerne anbefales at gå med til at fjerne den ene af Bispeengbuens to vejbroer. Det skal give plads til en park - og en å, der har været gemt og glemt i et halvt århundrede.