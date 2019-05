Fra sort til grøn: Det mener partierne om energi og klima

I en fælles energiaftale er regering og folketing blandt andet enedes om, at 55 procent af energiforbruget i 2030 skal dækkes af vedvarende energi, og at der skal bygges tre havvindmølleparker. Nedenfor fortæller partierne, hvad de vil gøre udover aftalen.

Socialdemokraterne:

Mål: Hele Danmarks elforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Også de store datacentre og en elektrificeret transportsektor. Danmark skal være fossilfrit i 2045.

Midler: Der skal bygges to ekstra havvindmølleparker, udover de tre aftalte. Offentlige bygninger skal være energieffektive, energibesparelser i bygninger, industri og udlejningsejendomme støttes. Opstil klimapejlemål for elektrificering af varme og transport.Brug en mia. kr. årligt til forskning i grøn energi.

Dansk Folkeparti:

Mål: Ingen konkrete mål for at reducere klimabelastningen udover det, der er vedtaget i energiaftalen. Danmark skal være fossilfrit i 2050 og Parisaftalen skal overholdes. Fossile brændsler skal udfases i energiforsyningen, når det er muligt.

Midler: Der skal investeres i forskning i energilagring og –konvertering, så vedvarende energi kan blive den eneste energikilde i el- og varmeforsyningen og på længere sigt i transportsektoren.

Venstre:

Mål: Venstre mener, at der skal tages mange flere tiltage frem mod 2030, men vil ikke fortælle om dem til denne artikel.

Enhedslisten:

Mål: Den del af energisektoren, som ikke omfatter olie og gas-produktion, skal være CO2-neutral i 2030. Danmark skal ikke importere el fra 2030.

Midler: To ekstra havvindmølleparker, udover de tre i energiaftalen. Det skal gøres lettere for kommuner og borgere at installere solceller. Afbrænding af plast reduceres med 80 procent, genanvend i stedet. Grøn omstilling af industrien, fra 2021 indfases det, at industrien selv betaler sine CO2-kvoter. Størstedelen af den olie og gas, som vi allerede har fundet, skal blive i undergrunden. Vi bør udfase den eksisterende produktion.

Liberal Alliance:

Mål: Staten skal ikke støtte energiproduktion, og afgifter på energiområdet skal reduceres.

Midler: Stop for energi-investeringer, som medfører højere afgifter og dårligere konkurrenceevne – særligt i form af PSO-opkrævninger. Grundforskning i nye teknologier skal styrkes. Alle teknologier og energiformer skal konkurrere på lige vilkår.

Alternativet:

Mål: Danmark skal køre på 100 procent vedvarende energi senest i 2035

Midler: Der skal bygges, hvad der svarer til en stor havvindmøllepark om året frem mod 2030 for at sikre en omstilling, der gør os i stand til at stoppe klimakrisen. Nye offentlige bygninger skal have solceller, vi skal hjælpe erhvervslivet med at energieffektivisere og øge støtten til grøn forskning markant. Stop investeringer i efterforskning og udvinding af fossile brændsler som olie/gas fra nye områder.

Radikale Venstre:

Mål: Danmark skal være verdens grønneste land og Nordens vind-sheiker og distribuere el til andre lande. El og varme skal være 100 procent fossilfrit i 2030.

Midler: Tre nye havvindmølleparker, udover de tre i energiaftalen. Dynamiske elafgifter, så strømmen er billigere typisk om natten og energien udnyttes bedst. Smart energy, som går ud på, at bygninger bruger energien, når den er i overskud. Brug overskudsvarmen fra datacentrene.

Socialistisk Folkeparti:

Mål: SF vil reducere Danmarks klimaforurening med mindst 60% i 2030. Vi skal være CO2-neutrale senest i 2040 og helt klimaneutrale senest i 2045.