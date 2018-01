Sass er tavs om opsigtsvækkende betalt interview Socialdemokratiets gruppeformand afviser at udtale sig til medier om betalt interview

Den socialdemokratiske gruppeformand Henrik Sass Larsen langede i går ud efter journalister og pressen i et opsigtsvækkende interview med den tidligere DR-vært Reimer Bo Christensen.

Under interviewet kritiserede Henrik Sass Larsen blandt andet journalisterne for at være for kritiske og ikke give politikerne mulighed for at tale ud. Derfor giver han også kun interview til udvalgte medier cirka en gang i kvartalet, fortalte han til Reimer Bo.

Interviewet var opstillet og betalt af Socialdemokratiet og blev efterfølgende lagt på Socialdemokratiets Facebookside og Twitterprofil.

I dag nægtede gruppeformanden at uddybe sin kritik af medierne til Politiken.

Jeg kommer fra Politiken, må jeg …

»Stakkels dig.«

Øh.. Må jeg stille dig nogle spørgsmål?

»Om hvad?«

Det drejer sig om dit interview i går…

»..Nej, det må du ikke… Det står for sig selv.«

Men..?

»Det står så smukt sådan.«

Jeg kan ikke få lov til at tale ud

I gårsdagens interview kritiserer Henrik Sass Larsen blandt andet journalisterne for at være sendt i byen for at være konfrontatoriske.

»Hvis jeg fik lov at tale ud, så ville han (journalisten red.) helt sikkert få skæld ud af sin redaktør over, at han bare er mikrofonholder. Tværtimod så skulle han hele tiden sørge for at afbryde mig og stresse mig og sørge for at få mig ned med nakken«, siger Sass Larsen i interviewet med Reimer Bo.

Som et andet eksempel nævner socialdemokraten, at man kan opleve at blive filmet til et interview til TV-avisen, som bliver klippet ned til 5-8 sekunder, og så derefter stiller om til en politisk redaktør, som bliver interviewet af studieværten om hvad politikeren mener.

»Derfor tænker jeg, hvorfor i alverden skal jeg stille op til det her? Præmissen er, at jeg kan blive klippet sønder og sammen. Præmissen er også, at journalisterne vil hellere snakke med journalisterne. Og at man ikke bryder sig om at oplyse, men bedre kan lide konfrontationen hele vejen igennem«, lyder det fra Sass Larsen til Reimer Bo.

Se hele interviewet med Henrik Sass Larsen neden for:

Det er i øvrigt ikke første gang Henrik Sass Larsen langer ud efter medierne.

I et indlæg i 2016 til Ekstra Bladet Opinion med overskriften 'Kunne De tænke Dem at blive nyhedsfucked? Så prøv Politiken; de er absolut førende i genren', anklagede han Politiken for blandt andet at være 'en politisk aktør' og at 'benytte personangreb'.