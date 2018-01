Thulesen: Vi jagter fortsat et paradigmeskifte på udlændingeområdet Mens Dansk Folkeparti fik afmonteret planerne om store skattelettelser, så må partiet også sande, at udlændingestramninger er skudt til hjørne.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl glæder sig over, at V-LA-K-regeringen her og nu dropper at gennemføre en ambitiøs skattereform.

I stedet er planen nu at vedtage en hurtig og mindre aftale. Men i samme ombæring må DF-formanden erkende, at regeringen også foreløbigt sætter en stopper for de forhandlinger om udlændingestramninger, som DF har krævet til gengæld for en større skattereform.

Dermed har Dansk Folkeparti ikke fået det paradigmeskifte på udlændingeområdet, som partiet gerne ville have.

»Jeg har i hvert fald fået statsministeren til at bruge udtrykket paradigmeskifte. Jeg har fået ham til at tale om, at hans søn tager til Irak og kæmper som dansk soldat for at skabe forhold i hjemlandet, sådan at folk kan bo der. Jeg har da fået udlændingeministeren til at bekendtgøre, at regeringen mener, at man kun skal være i Danmark midlertidigt og så skal man sendes tilbage til sit hjemland, når muligheden er for det«, siger Thulesen Dahl.

Byttehandel fortsat et vilkår

På den baggrund konkluderer han, at regeringen tilsyneladende er politisk enige med Dansk Folkeparti og understreger, at regeringen har i sinde at forhandle om udlændingestramninger på et senere tidspunkt.

Det lyder som om, at du ikke har opgivet håbet om meget store stramninger på udlændingeområdet. Er du så også klar til at give yderligere skattelettelser for eksempel til efteråret, hvis du så får dine ambitioner opfyldt der? Gælder det løfte/den byttehandel endnu?

»Ja, vi har gjort det helt klart, at hvis vi skal tale om en større skatteøvelse, hvor det også koster mere for statskassen, så skal vi have sikkerhed for, at økonomien på indvandringsområdet er i orden. Det er noget af det, der skaber tryghed for, at det er økonomisk forsvarligt for statskassen at gøre det«.

»Vi ser stadig en mulighed for, at noget politisk meget vigtigt for regeringen, kan blive byttet med noget meget vigtigt politisk for os, nemlig et paradigmeskifte på udlændingeområdet«, siger Thulesen Dahl, der lægger op til fortsat pres på regeringen:

»Selv om regeringen neddrosler sine ambitioner på kort sigt i forhold til skattepolitikken, så neddrosler vi ikke vores ambitioner på udlændingeområdet, og så vil vi bruge forskellige veje og de forhandlinger, der kommer under regeringen, til at se hvordan vi i øvrigt kan få gennemført de ting på udlændingeområdet, som vi finder er helt nødvendige«.

Løkkes prestigeprojekt

I de forhandlinger om udlændingestramninger, der nu er udsat på ubestemt tid, har DF krævet ændringer i integrationsgrunduddannelsen (IGU), der ellers har været et personligt prestigeprojekt for Lars Løkke Rasmussen. DF har også krævet stramninger af blandt andet reglerne for familiesammenføring i et omfang, så det kan være i strid med Den Europæiske Menneskrettighedskonvention.

Har I overspillet jeres kort, når I strammede så meget, at han (Lars Løkke, red.) var nødt til at sige 'den går ikke'?

»Nej, statsministeren og udlændingeministeren har selv bekendtgjort, at de i virkeligheden indholdsmæssigt mener det samme som os. De har sagt, at de også mener, at man i udgangspunktet mener, at man skal være her midlertidigt, når man får hjælp i Danmark - og ikke permanent«.

»Det, som vi har manglet, og det, som de ikke kan levere redskaber til på kort sigt, det er: Hvordan sikrer vi så i praksis, at det også er sådan i den virkelige verden. Det er der, hvor det hænger. Det er det paradigmeskifte, vi taler om, og det vil vi jagte fortsat«.