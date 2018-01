Flertal af danskerne: Løkke burde have afvist sommerhusgave fra kvotekonge Selv blandt de blå vælgere mener de fleste ifølge en meningsmåling, at Løkke burde have sagt nej til sommerhusophold.

Tak. Men nej tak.

Sådan burde daværende Venstre-formand og nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, have reageret, da han i 2014 fik et sommerhusophold i gave af industrifiskeren John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn.

Det mener flertallet af de adspurgte i en meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken og TV 2. Her erklærer 53 procent sig helt enige eller overvejende enige i, at Lars Løkke burde have sagt nej til opholdet i Skagen, der var en gave i anledning af hans 50-års fødselsdag. 29 procent mener, at Lars Løkke burde have takket ja til sommerhusopholdet, som han benyttede sig af i juli 2016.

I bagklogskabens ulideligt klare lys så kunne det være, det var noget, som man skulle have sagt nej til, fordi tingene bliver præsenteret på den måde, de gør Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører i Venstre

Hvilken værdi, sommerhusgaven har, er uvist. Men søgninger i boligbaser viser, at det hurtigt koster op mod 10.000 kroner at leje lignende huse i Skagen en uge i juli.

I Venstre har politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen forståelse for, at et flertal svarer, at Lars Løkke burde have sagt nej.

»Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad statsministeren siger ja og nej til. Men i bagklogskabens ulideligt klare lys så kunne det være, det var noget, som man skulle have sagt nej til, fordi tingene bliver præsenteret på den måde, de gør«.

Meningsmåling Spørgsmålet lød: Lars Løkke Rasmussen burde have takket nej til det sommerhusophold, han fik til sin 50-års fødselsdag af John Anker Hametner? Helt enig eller overvejende enig: 53 pct. Hverken-eller: 11 pct. Helt uenig og overvejende uenig: 29 pct. Ved ikke: 7 pct. Kilde: 1.014 respondenter i web- og telefonmåling foretaget 22.-25. januar af Megafon for TV 2 og Politiken.

Ville du selv tage imod sådan en gave?

»Det aner jeg ikke. Det var ikke mig, der var eller er i den situation, så det skal jeg ikke gøre mig klog på«, siger Ellemann.

Ser man isoleret på vælgerne i blå blok, er de næsten lige så skeptiske som gennemsnittet på tværs af blokkene. Hos vælgerne fra Venstre, Konservative, Liberal Alliance og DF mener 44 procent, at Lars Løkke burde have takket nej, mens 38 procent mener, at gaven er i orden.

Lars Løkke Rasmussen selv har over for flere medier kaldt det »totalt uskyldigt« og sagt, at det ikke har haft indflydelse på hans politiske arbejde.

I Venstre er man dog blevet bevidst om, at sagen ikke blot kan ignoreres. Flere kilder bekræfter over for Politiken, at Lars Løkke selv redegjorde kort for sagen på partiets hovedbestyrelsesmøde i sidste uge. Og på et møde i folketingsgruppen gjorde ledelsen det klart, at kritikere var velkomne til at ytre sig, hvis de havde noget på hjerte. Her meldte ingen sig. I det hele taget har flere folketingsmedlemmer fra Venstre ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Der er således heller ikke støtteerklæringer på stribe fra tro væbnere, sådan som det tidligere har været tilfældet, når Løkkes dømmekraft har været under angreb. Dog sagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i går ifølge TV 2 News, at hun ikke ser noget problem i den aktuelle sag.

Nyt samråd venter Løkke

Sagen begyndte i marts sidste år, da Ekstra Bladet satte fokus på den såkaldte kvotekonge John-Anker Hametner Larsens forbindelse til flere folkevalgte fra Venstre. Når det vækker opsigt, skyldes det ikke mindst, at regeringen er blevet kritiseret for at være alt for dårlig til at efterleve et krav fra flertallet i Folketinget om at sætte ind over for fiskere med mange kvoter. Det var en medvirkende årsag til, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) blev frataget fiskeriområdet, fordi Lars Løkke erkendte, at samarbejdet med Folketinget »ikke har været tilstrækkeligt tillidsfuldt«.

Nu er Lars Løkke selv blevet centrum for kritikken. Ikke mindst bliver han revet i næsen, at han på et samråd i Folketinget i november svarede sådan her, da han blev spurgt om sine relationer til de såkaldte kvotekonger:

»Jeg vælger at overhøre den her mærkelige insinuering om, at jeg skulle kende kvotekonger. Jeg ved ikke, hvad der gemmer sig bag den upassende bemærkning«.

På baggrund af de nye oplysninger om sommerhusgaven er Lars Løkke indkaldt til et nyt samråd på onsdag i den kommende uge.