Glæde og skuffelse: Det siger partier og organisationer om skatteaftale Regeringen og Dansk Folkeparti er nået til enighed om mindre skatteaftale, end regeringen havde lagt op til.

En længe ventet skatteaftale er tirsdag faldet på plads i blå blok.

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti er enedes om at lette skatten med fem milliarder kroner.

Her er et udpluk af reaktionerne:

Kristian Jensen (V), finansminister:

»Vores udfordringer er ikke løst, men vi er kommet et godt stykke videre. Det er jeg rigtig godt tilfreds med«.

Rasmus Jarlov (K), finansordfører:

»Aftalen betyder, at danskere i fuldtidsjob får mere med hjem i lønningsposen ved hjælp af det nye jobfradrag, og det betyder, at det dermed endnu bedre kan betale sig at arbejde«.

Pelle Dragsted (EL), finansordfører:

»Jeg synes, det er en skidt skatteaftale, der vender den tunge ende nedad«.

Lisbeth Bech Poulsen (SF), skatteordfører:

»En skattelettelse på 0,02 procent og lidt over en hundredelas ekstra om måneden til danskerne er selvfølgelig fedt nok for de danskere, der får det, men ikke ligefrem en kæmpe gave til folks økonomi«.

Anders Stjernholm, skatteordfører (Alt):

»Danskerne har brug for mere end små fradrag og opsparings-incitamenter. Der er brug for en markant større omfordeling af ressourcer fra rig til fattig i stedet for en fortsat favorisering af de rigeste i samfundet«.

Andreas Steenberg (R), skatteordfører:

»Aftalen er alt for lille. Den er for uambitiøs. Vi så gerne, at man lavede en stor aftale, der gav mere vækst, skabte flere arbejdspladser og satte mere fart på den grønne omstilling«.

Per Bremer Rasmussen, administrerende direktør i Forsikring & Pension:

»Jeg er glad for, at regeringen med det nye udspil og sammen med løsningerne vedtaget sidste år nu samlet set får reduceret samspilsproblemet ganske væsentligt«.

»Nu kan det igen betale sig at spare op til egen pension«.

Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri:

»Regeringen og Dansk Folkeparti har landet en lille aftale – men en god aftale«.

»Aftalen betyder, at der både kommer en lidt større gevinst ved at tage et job, og at det bliver mere attraktivt at spare op til egen pension. Det er godt for virksomhederne og for dansk økonomi«.

Geert Laier Christensen, underdirektør i Dansk Erhverv:

»Det er en reel skattelettelse til den brede arbejdende befolkning. De værdier, vi lever af, skabes ved at arbejde, og derfor er det vigtigt, at det gøres mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet«.

Lizette Risgaard, fagforeningsleder i LO:

»Den nuværende situation, hvor det ikke kan betale sig for alle at spare op til pension i den sidste del af arbejdslivet, er helt uholdbar. Så det er godt, at der nu endelig er aftalt en løsning«.

Kilder: Pressemeddelelser og Twitter.

Ritzau