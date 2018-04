Partiformand på landsmøde: »Efter nogle svære år er vi atter på rette spor« Modsat for få år siden er det svært at finde kritiske røster, når SF’erne samles. Men det med regeringsplads haster ikke.

Det kan godt være, at SF’s meningsmålinger ikke er prangende. Indflydelse er der heller ikke meget af. Ja, kommentatorerne taler ligefrem om et parti, der modsat de andre oppositionspartier ikke formår at slå igennem mediefladen og mangler profiler.

Men da partiformand Pia Olsen Dyhr lørdag indtager talerpulten for at holde sin landsmødetale i Kolding, er det, som om salen fuld af delegerede har ventet et helt år på at klappe. »Efter nogle svære år er vi atter på rette spor. Det er blevet forår, også i SF«, som partiformanden forklarer.

Nede blandt de delegerede sidder en, der måske kan være en slags indikator på, om hun har ret. Bornholmeren Poul Overlund-Sørensen er måske ikke specielt kendt i den brede offentlighed, men for nogle år siden var han en hyppig gæst i avisspalterne, når han som landsledelsesmedlem var leveringsdygtig i spidse kommentarer om et parti, der nok var kommet i regering, men måske omvendt havde tabt sin sjæl.

Overlund anno 2018 lyder sådan her:

»Vi har en rigtig god stemning aktuelt. Udfordringerne er også af en anden karakter, og det gør det i og for sig nemmere at have med at gøre«.

Et af de emner, der bliver debatteret på landsmødet, er, hvorvidt partiet skal være klar til at gå i regering igen, hvis den næste statsminister hedder Mette Frederiksen (S). Partilinjen er, at man er klar til det, men modsat i 2011 ikke for enhver pris.

Det er jo rigtigt, at alle små partier tydeligvis har problemer ved at gå i regering. Vi kan jo se det med LA nu Karsten Hønge (SF), folketingsmedlem

Spørger man Poul Overlund-Sørensen, ligger det ikke ligefor. »Jeg ser ikke et politisk landskab, hvor vi har et stærkt SF« siger han og tilføjer: »Jeg ser ikke en regeringsmulighed, der vil tilgodese SF’s politik i tilfredsstillende grad på nuværende tidspunkt«.

En anden SF’er, der for et par år siden gav stof til flere medieslagsmål, er nuværende folketingsmedlem Karsten Hønge, der med sin kommentar i 2014 om, at SF i regering havde slugt så mange kameler, at man var blevet tør i halsen, fik tilnavnet ’vikaren fra helvede’.

»Der er en verden til forskel«, mener Hønge om tiden i 2014 og nu. »Vi har fået genrejst SF-projektet, vi er sgu fyldt med optimisme og tro på, at det nok skal gå«, siger han.

Men tror Karsten Hønge så på, at det kan fungere, hvis man skulle blive regeringsparti igen?

»Vi var på en hård prøve dengang. Det gode er, at vi har lært af det. Vi er et parti, der potentielt vil gribe ud efter regeringsmagten, men aldrig, aldrig nogensinde mere vil vi sælge vores politiske bedstemor for at få del i magten«.

Vil I kunne gå i regering uden at blive tørre i halsen igen?

»Det er jo rigtigt, at alle små partier tydeligvis har problemer ved at gå i regering. Vi kan jo se det med LA nu. Men den udfordring vil vi være rustet til at håndtere næste gang«, svarer Karsten Hønge.

Harmoni eller ej, så er der en enkelt delegeret, Gunnar Svendsen, der i sit indlæg på talerstolen langer ud efter de »uhyrlige stramninger over for vores medborgere af fremmed herkomst«.

Og opsangen er også delvist rettet mod hans eget parti, der for det blotte øje kan synes at være inde i en højredrejning, forklarer han efterfølgende og hæfter sig blandt andet ved, at partiformanden i sin tale nævnte vigtigheden af velfærdssamfundet, »når Muhammed bliver banket gul og blå af sin far«.

»Når man fremhæver de negative ting, der finder sted i ghettoerne – som Pia også sagde i sin tale, altså børn, der får tæsk derhjemme – og man ikke gør opmærksom på, at det er de ting og ikke religionen islam, vi er imod, så bliver det lidt opfattet, som om det er muslimerne, vi er imod. Og så er det svært at skelne os fra Dansk Folkeparti og fra Inger Støjberg«, siger Gunnar Svendsen.