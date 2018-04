Stort udspil i dag: Regeringen vil gøre elregningen billigere En gennemsnitlig familie kan få skåret mere end 1.000 kroner af sin elregning om året. Det er et centralt element i regeringens energiudspil, som præsenteres i dag.

Med et nyt energiudspil vil regeringen gøre det langt billigere at tænde elapparaterne hjemme i stuen.

Ifølge regeringsnotater, som Politiken kender indholdet af, vil regeringen sænke elafgiften med 25 øre, så den lander på 66 øre per kilowatt-time.

Det svarer til, at en husstand med 2 voksne og 2 børn i et hus på 150 kvadratmeter, der årligt bruger 4.000 kilowatt-timer, vil spare cirka 1.000 kroner på elregningen hvert år.

Den lavere afgift er en central del af regeringens energiudspil med titlen ’Energi – til et grønt Danmark’, som præsenteres torsdag formiddag i Statsministeriet.

Afgiftssænkelsen indfases fra 2019 til 2025 og vil ifølge eksperter fra energibranchen koste statskassen i omegnen af halvanden milliard kroner om året, når den er fuldt indfaset.

Internt i regeringen har der været uenighed om netop nedsættelsen af elafgiften.

Generelt er vores holdning, at man skal målrette afgiftssænkelser, så det bringer Danmark i en grønnere retning Jens Joel, energiordfører (S)

Mens Liberal Alliance har presset på for at få så store nedsættelser som muligt, har Det Konservative Folkeparti og Venstre ønsket at bevare en grønnere profil, så det ikke kom til at ligne et skatteudspil mere end et energiudspil.

»Prisen på grøn energi er blevet billigere, og derfor bør et nyt energiudspil komme forbrugerne til gode«, siger Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund.

Hun understreger, at partiet er parat til at sænke afgiften yderligere, hvis der kan skaffes 90 mandater, og afgiftsnedsættelsen ikke finansieres ved at hæve andre afgifter eller skatter.

Dansk Folkeparti er generelt positiv over for en sænkelse af elafgiften, da afgiftslempelsen både gavner sosu-assistenten, slagteriarbejderen og direktørens pengepung.

Socialdemokratiet og Radikale Venstre er mere forbeholdne.

Radikale Venstres klima- og energiordfører, Ida Auken, advarer mod, at en lavere elafgift risikerer at skade klimaet frem mod 2030, hvis ikke andelen af vedvarende energi øges i et højere tempo end det, regeringen lægger op til.

»Så skal man have tre havvindmølleparker i perioden for at sikre, at det ikke fører til mere CO 2 -udledning og dermed intet har at gøre i en klimaaftale«, siger Ida Auken

Initiativer for 15-20 milliarder

Socialdemokratiets klima- og energiordfører, Jens Joel, vil ikke forholde sig konkret til en sænkelse af elafgiften med 25 øre.

»Generelt er vores holdning, at man skal målrette afgiftssænkelser, så det bringer Danmark i en grønnere retning. Problemet for os opstår, hvis man bruger alle pengene på at sænke skatten på en måde, som ikke er klimavenligt«, siger Jens Joel

Hvad tænker du om det konkrete forslag om at sænke elafgiften med 25 øre per kilowatt-time?

»Mit svar bliver ikke anderledes. Vi synes, at man skal kigge på, hvor der er mest grøn omstilling for pengene. Bagefter må vi kigge på, om der er penge tilbage til andre ting på energiområdet«, siger Jens Joel.

Regeringen har endnu ikke sat tal på den samlede volumen i energiudspillet, som er udgangspunktet for de politiske forhandlinger om en aftale, der skal gælde frem til 2030. Men ifølge Politikens oplysninger rummer regeringens udspil initiativer for mellem 15 og 20 milliarder kroner frem mod 2030.

Ud over lavere elafgifter indeholder udspillet investeringer i en ny havvindmøllepark, milliarder til vedvarende energi, nye forskningsmidler samt en omlægning af energispareordningen.

Selv om regeringens udspil har været forsinket i flere omgange, satser regeringen fortsat på en politisk aftale inden sommerferien.