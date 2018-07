Kristian Jensen melder slut med Venstres nulvækst – gradvis vækst er vejen frem nu Venstre gik i 2015 til valg med en ambition om offentligt udgiftsstop. Nu har partiet gjort en »realistisk erkendelse« og åbnet op for gradvis vækst de næste 10 år. »Dovent« og »falliterklæring« lyder kritikken.

Det lykkedes aldrig rigtig for Venstre at gennemføre sin nulvækstpolitik i den offentlige sektor, og nu skifter finansminister og Venstres næstformand, Kristian Jensen, kurs. Nu er det i orden, hvis udgifterne i den offentlige sektor stiger.

»De næste 10 år ud i fremtiden, mener jeg, at den offentlige sektor skal have en gradvis vækst,« siger Kristian Jensen i et stort interview til Jyllands-Posten.

»Jeg kan godt se, at befolkningen udvikler sig i de kommende år, og se, at der er et ønske om at følge med udviklingen på sundhedsområdet. Og jeg kan se, at der er behov for, at vi sikrer tryghed. Vi kan ikke negligere krav om stigende udgifter til politi og forsvar«, uddyber han i interviewet.

Det er en falliterklæring Jakob Sabroe, landsformand i Venstres Ungdom

Udmeldingen fra Kristian Jensen kommer som noget af en overraskelse, eftersom den daværende Venstre-formand og nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i november 2012 slog fast, at »udgangspunktet for Venstre i regering er et offentligt udgiftsstop«.Et standpunkt, som i 2015 i VLAK-regeringens regeringsgrundlag blev modificeret til en målsætning om realvækst i det offentlige forbrug på i udgangspunkt 0,3 procent om året efter et ønske fra de andre regeringspartier.

»De forenede socialdemokratier«

Kristian Jensens beslutning er ikke blot en flyvsk bemærkning, men tydeligvis også hele Venstres nye ambition. Partiets fungerende ordfører, Louise Schack Elholm, støtter op om Kristian Jensens udtalelse, men både Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, og Venstres Ungdoms landsformand, Jakob Sabroe, retter skarp kritik mod finansministerens udmelding.

»Det er ærgerligt, at et liberalt, borgerligt parti er af den opfattelse, at en af verdens største offentlige sektorer ikke kan blive mindre«, siger finansordfører Joachim B. Olsen (LA) til Jyllands-Posten.

»Det er meget dovent, at de forenede socialdemokratier i dansk politik kun kan forestille sig, at den offentlige sektor vokser«.

VU’s landsformand, Jakob Sabroe, ser beslutningen som en svækkelse af partiet og finder det ærgerligt fra et forhandlingssynspunkt at bevæge sig så langt ind på de andres halvdel.

»Jeg synes, at det er en falliterklæring, når man som et borgerligt parti i det land i verden, der har de højeste skatter, melder ud, at man ikke ser anden udvej de næste 10 år, end at det offentlige skal blive ved med at vokse«.

Er det ikke lidt voldsomt at kalde det en falliterklæring?

»Jo, det er da et lidt voldsomt ord at bruge, men ikke desto mindre er det dét, jeg anser det for at være, når vi har en situation, hvor det offentlige udgør halvdelen af økonomien. Når man er erklæret liberal, bør løsningen ikke være, at den halvdel bare skal blive ved med at vokse. Løsningen må være, at man giver noget af det personlige ansvar tilbage til dem, der faktisk godt kan klare sig selv. Og så behøver man jo ikke have vækst i den offentlige sektor for at opfylde de kernebehov, der er«, siger Jakob Sabroe.

Jeg mener, at det er en realistisk holdning at erkende, at vi har behov for at investere noget mere i den offentlige sektor Louise Schack Elholm, fungerende politisk ordfører for Venstre

Landsformanden mener, at vi har et samfund, hvor hver tredje skattekrone går ned i lommen på en anden borger, hvoraf nogle er raske borgere, og hvor den ene halvdel forsørger den anden halvdel. Derfor må der være mulighed for at ryste posen og lave nogle reformer, uden at det har den helt store indvirkning på folk, siger Jakob Sabroe.

»Jeg taler ikke om at skære drastisk ned i den velfærd, som danskerne oplever. Det er mere noget som, at pensionsalderen kan følge, at vi bliver ældre og ældre. Noget, som Venstre-regeringen faktisk også har spillet ud med, men som desværre blev væltet af brættet«.

Han fremhæver dette som et eksempel på, at vi bruger for mange penge på at betale raske mennesker for ikke at arbejde.

»Og hvis man insisterer på, at det skal være sådan, så kan det godt være, at det offentlige skal blive ved med at vokse. Jeg synes bare, at det ligger lidt fjernt fra, hvad det er, vi stræber imod«, siger Sabroe.

Landsformanden for VU er til dels enig med Liberal Alliances Joachim B. Olsen i hans udtalelse. Grundsubstansen af det i hvert fald.