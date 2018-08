Røde partier: Anklagemyndigheden skal ud af Søren Papes hænder Flere røde partier ønsker at adskille anklagemyndigheden fra Justitsministeriet, efter rigsadvokat har udtrykt, at han er ansat til at føre regeringens politik ud i livet.

Flere partier på Christiansborg ønsker nu at adskille anklagemyndigheden fra justitsminister Søren Papes ressortområde.

Det sker efter et opsigtsvækkende interview i Politiken med landets øverste chefanklager – rigsadvokat Jan Reckendorff, hvor han fortæller, at han fører sagerne som regeringen ønsker det.

»Vi vil have anklagemyndigheden adskilt, så det ikke ligger under Justitsministeriets organisation, men bliver fuldstændig uafhængigt«, siger retsordfører Josephine Fock fra Alternativet.

Radikale og Enhedslisten tilslutter sig forslaget.

I interviewet fortæller rigsadvokaten, at det er et fokusområde for ham »at implementere regeringens politik«.

Retsordfører Zenia Stampe (R) kalder rigsadvokatens udtalelser for »et brud på den retspraksis og tradition, vi har haft i Danmark«, hvor man har haft et stærkt embedsværk, som ikke har lagt under for politiske vinde, og hvor politikerne normalt har afholdt sig fra at influere på anklagemyndighedens arbejde, fortæller hun.

»Han melder jo klart ud, at han danser efter regeringens pibe«, siger hun.

Retsordfører Josephine Fock fra Alternativet er også kritisk.

»Når han siger, han vil gå lige til kanten, så kan jeg frygte, vi får en række sager, hvor folk bliver frifundet, men hvor de trækkes igennem hele retssystemet – endda helt til Højesteret - for at teste, hvor langt man kan gå. Der synes jeg, vi skal huske at sætte mennesker før systemet«, siger hun og fortsætter:

»Det er ikke Rigsadvokatens opgave. Han skal føre de sager, som han mener, han kan vinde«, siger hun og hentyder til objektivitetsprincippet, som alle offentlige anklagere arbejder efter.

kilde: Den store danske Anklagemyndigheden er underlagt et 'objektivitetsprincip', som består i, at anklagernes arbejde ikke blot består i at få den eller de skyldige personer straffet, men også i at sikre, at der ikke rejses tiltale i situationer, hvori det skønnes, at den pågældende ikke vil blive kendt skyldig. Et andet udslag af objektivitetsprincippet er, at anklagemyndigheden under behandlingen af en straffesag i retten har pligt til at sørge for, at alle relevante oplysninger kommer frem — herunder også oplysninger, der taler til gunst for den tiltalte. Vis mere

Også Rosa Lund fra Enhedslisten ønsker en mindre politisk indflydelse hos anklagemydigheden.

»Han er tydeligvis regeringens mand«, siger hun.

»Det ønsker vi ikke. Tværtimod. Vi ønsker, at anklagemyndigheden hævder og værner om sin uafhængighed. Vi har hele tiden kæmpet for at gøre anklagemyndigheden fri fra Justitsministeriet«.

Den nye rigsadvokat har allerede indledt sager om at få lederen af Loyal to Familia udvist til Pakistan, selv om både byret og landsret har afvist, at en dom på 60 dages fængsel kan bære en udvisning, og at få banden Loyal to Familia forbudt efter grundloven, selvom tidligere rigsadvokater har opgivet at bruge grundloven mod Hells Angels og Hizb ut-Tahrir.

Zenia Stampe frygter, at det kan ende med at blive en glidebane:

»Det handler om bandekriminalitet i denne her sammenhæng, men grunden til at jeg er så optaget af det her spørgsmål, er, at man kan risikere en glidebane. Hvilke andre sager skal så rejses? Man har set, hvad der er sket i andre lande, hvor en justitsminister har fået anklagemyndigheden til at strafforfølge regeringskritikere, altså hvor det er kommet ud på et overdrev«, siger Stampe.

SF's retsordfører, Karsten Hønge, håber, at den nye rigsadvokat bliver mere »en politisk vagthund, fremfor regeringens skødehund«, selvom han dog ikke er klar til at lave store reformer i Justitisministeriet.