Organisationer advarer: Lov 140 skader integration

Med en ny lov skader regeringen og DF integrationen i Danmark.

Sådan lyder advarslen fra Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening. Tilsammen varetager de 24.000 arbejdsgiveres, 1,4 millioner arbejdstageres, 17.000 socialrådgiveres og 98 kommuners interesser.

Loven behandles torsdag i Folketinget og er resultatet af regeringens og DF’s paradigmeskift i udlændingepolitikken, som blev aftalt med finansloven. Som noget nyt skal opholdstilladelse alene gives med henblik på midlertidigt ophold. Kun Danmarks internationale forpligtelser skal blokere for, at opholdstilladelsen igen inddrages. Job, deltagelse i foreningsliv og danskkundskaber skal i modsætning til tidligere have mindst mulig betydning for muligheden for at blive i Danmark.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidligere LO og FTF) mener, at loven »svækker mulighederne for integration via arbejdsmarkedet, som altid har vist sig at være den mest effektive måde at integrere flygtninge og indvandrere på«.

Med lovforslaget vil regeringen desuden omdanne integrationsprogrammet til et hjemsendelsesprogram. Integrationsydelsen skal hedde hjemsendelsesydelse. Og så skal kommunerne kun have pligt til at henvise flygtninge til midlertidige boliger, som er af dårligere kvalitet end permanente boliger.

Kommunernes Landsforening advarer mod, at loven får betydning »for kommunernes mulighed for at lykkes med deres kerneopgave på integrationsområdet«, hedder det i et høringssvar.

»Kommunernes kerneopgave på integrationsområdet er at få flygtninge i selvforsørgelse via job eller ordinær uddannelse. Hvis midlertidigheden bliver betonet, som der er lagt op til i lovforslaget, vurderer vi, at det kan få konsekvenser for kommunernes muligheder for at lykkes med den opgave«, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkedsudvalg.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg skriver i en mail, at regeringen stadig har et mål om, at flygtninge skal i arbejde.

»Hvis vi fortsætter som hidtil, får vi aldrig gjort op med, at langt hovedparten af flygtninge bliver i landet, og det er både regeringen og Dansk Folkeparti meget opsat på, at vi skal have gjort noget ved«, skriver hun.

Fejlslagen integration

Integrationen i Danmark kritiseres for at være slået fejl i årtier. Sidste år vurderede Finansministeriet, at ikkevestlig indvandring og efterkommere koster staten 33 milliarder kroner. Det tal vil vokse på grund af den nye lov, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

»Det bliver sværere for denne gruppe borgere at blive selvforsørgende, og derfor vil de være længere på offentlig forsørgelse. Jeg tror ikke, at der bliver fred i Syrien eller de afrikanske stater i morgen. De vil være i Danmark i en længere periode, og det bliver sværere for os som socialrådgivere at hjælpe dem i beskæftigelse, når man fjerner motivationen, som man gør med denne lov«, siger formand Mads Bilstrup.

Dansk Folkeparti har flere gange kritiseret Danmarks ’fejlslagne’ integration, som er dyr for staten. Men hvorfor så indføre en lov, der skader integrationen, når der er problemer i forvejen? DF’s udlændingeordfører, Martin Henriksen, svarer:

»Hvis man har den indgangsvinkel, at integration er meget vigtigt at fokusere på, så er det klart, at man er skuffet over det lovforslag, der ligger her. Vi mener omvendt ikke, at integration er vigtigt, og derfor skifter vi gerne fokus«, siger Martin Henriksen.

I har i årevis beklaget jer over, at integrationen i Danmark slår fejl. Nu er I bannerfører for et lovforslag, der skader selvsamme integration?