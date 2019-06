I dag var der 55 debutanter på Borgen: Her kan du møde dine nye folketingsmedlemmer

Her kan du lære de nye folketingsmedlemmer lidt bedre at kende.

Grundlovsdag stemte danskerne, færingene og grønlænderne 179 politikere i Folketinget. Af disse blev 55 stemt i Folketinget for første gang. Nogle har tidligere snuset til livet som folkevalgt som stedfortrædende folketingsmedlemmer, mange har været byrådsmedlemmer, men fælles for alle er, at de er blevet valgt i Folketinget for første gang. Der er både en afgående minister, tidligere borgmestre og to partiledere iblandt.

Politiken bringer dig her lidt tættere på debutanterne på Borgen.

Bjørn Brandenborg (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet.

Bjørn Brandenborg er opvokset i Svendborg og bor i dag på Langeland. Den 27-årige socialdemokrat snuppede Socialdemokratiets tredje mandat på Fyn. Han har en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet og arbejder som organisator for 3F Sydfyn.

Jeppe Bruus (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Jeppe Bruus, Socialdemokratiet.

41-årige Jeppe Bruus er opvokset i Tølløse og bor i dag i Gladsaxe. Han blev valgt i Københavns Omegns Storkreds. Jeppe Bruus har en kandidatgrad i Statskundskab og var indtil valget kommunikationschef i Skattestyrelsen. Jeppe Bruus har af flere omgange været stedfortrædende folketingsmedlem, men får altså nu egen plads i Folketinget.

Camilla Fabricius (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Camilla Fabricius, Socialdemokratiet.

Camilla Fabricius er 47 år, født og bosat i Århus. Selvom hun er valgt for første gang til Folketinget (i Østjylland Storkreds) er det politiske arbejde ikke nyt for hende - hun er 1. viceborgmester i Århus Kommune, hvor hun har siddet i byrådet siden 2010. Camilla Fabricius er uddannet lærer og arbejder som selvstændig coach for børn og unge med ADHD.

Kasper Sand Kjær (S)

Foto: Thomas Howalt Andersen Nye folketingsmedlemmer. Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet. Pressefoto.

30-årige Kasper Sand Kjær er født i Randers. Han bor i dag i Søborg og fik Socialdemokratiets 4. mandat i Københavns Omegns Storkreds. Han har en bachelor i Uddannelsesvidenskab fra DPU og er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Anders Kronborg (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Anders Kronborg, Socialdemokratiet.

37-årige Anders Kronborg har boet hele sit liv i Esbjerg. Det er med 12 års politisk erfaring som byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, at Anders Kronborg snupper Socialdemokratiets 2. mandat i Sydjyllands Storkreds. Han blev uddannet lærer i 2006 og har arbejdet som skolelærer siden.

Malte Larsen (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Malte Larsen, Socialdemokratiet.

Malte Larsen er født i København (1968), men bor i dag i Randers, hvor han også har siddet i byrådet 2010-2013. Malte Larsen har flere gange været stedfortrædende medlem af Folketinget i den seneste valgperiode, før han altså fik sin egen plads ved dette valg. Malte Larsen drev eget landbrug i 15 år, før han uddannede sig til lærer i 2002-2004. Er i dag indehaver af en online børnetøjsforretning.

Henrik Møller (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Henrik Møller, Socialdemokratiet.

Henrik Møller bor i Helsingør, hvor han også blev født i 1965. Han er 1. viceborgmester i Helsingør Kommune, hvor han har været byrådsmedlem siden valget i 2009. Henrik Møller underviser til daglig på Roskilde Højskole.

Anne Paulin (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Anne Paulin, Socialdemokratiet.

Anne Paulin er 31 år gammel og opvokset på en gård i Skive og det er også netop i Vestjyllands Storkreds, at hun har sikret sig en plads til Folketinget. Anne Paulin har en kandidatgrad i erhvervsøkonomi fra CBS. Hun bor i dag i København og arbejder som energipolitisk rådgiver hos Energinet.

Lars Aslan Rasmussen (S)

Foto: Steen Brogaard Nye folketingsmedlemmer. Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokratiet. Pressefoto.

Den 40-årige Lars Aslan Rasmussen er opvokset i København, hvor han også bor i dag. Han fik Socialdemokratiets tredje og sidste mandat i Københavns Storkreds. Lars Aslan Rasmussen er uddannet speciallærer og har arbejdet som speciallærer for børn med autisme. Han sad i Københavns Borgerrepræsentation fra 2006-2016 og overtog i 2016 Helle Thornings plads i Folketinget, så det kommende folketingsarbejde er ikke fremmed for ham.

Kasper Roug (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Kasper Roug, Socialdemokratiet.

39-årige Kasper Roug er opvokset på Lolland, hvor han også i dag bor og er medlem af byrådet. Kasper Roug er uddannet skolelærer og har også taget en kandidat i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Han har blandt andet arbejdet som lektor på VUC Storstrøm og uddannelsesleder på Bioanalytikeruddannelsen Absalon.

Rasmus Stoklund (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, Socialdemokratiet.

Rasmus Stoklund er 35 år, opvokset i Fredericia, og bor i dag i Herlev. Han blev valgt i Nordsjællands Storkreds. Kasper Stoklund har en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet og arbejdede inden valget som erhvervspolitisk chef i Dansk Metal.

Birgitte Vind (S)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Birgitte Vind, Socialdemokratiet.

Birgitte Vind er født i Vejle i 1965. Her bor hun stadig og har siden 2010 været medlem af byrådet, hvor hun blandt andet sidder i Økonomiudvalget. Hun er uddannet lærer og familieterapeut og har desuden en diplomuddannelse i ledelse. Inden valget arbejdede hun som konsulent i Vejle Kommune og som afdelingsleder på Petersmindeskolen i Vejle.

Anne Sophie Callesen (R)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Anne Sophie Callesen, Det Radikale Venstre.

Anne Sophie Callesen er 30 år gammel, født og opvokset i Århus og blev valgt ind på et tillægsmandat for Radikale Venstre i Østjyllands Storkreds. Hun har en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet og en master i Mellemøststudier fra Kings College i London. Inden valget arbejdede hun som fuldmægtig i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Kristian Hegaard (R)

Foto: Jens Dresling Nye folketingsmedlemmer. Kristian Hegaard, Det Radikale Venstre.

28-årige Kristian Hegaard fra Humlebæk snuppede ved valget Radikale Venstres andet mandat i Nordsjællands Storkreds og bliver dermed den første kørestolsbruger i Folketinget. Kristian Hegaard har siden 2010 siddet i byrådet i Fredensborg, hvor han er opvokset og færdiggjorde i år sin kandidatgrad i jura fra Københavns Universitet.

Stinus Lindgreen (R)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Stinus Lindgren, Det Radikale Venstre.

Stinus Lindgreen er 38 år og bosat i Kgs. Lyngby. Han har en ph.d i bioinformatik fra Københavns Universitet og har arbejdet som forsker på både universiteter og i private virksomheder i både ind- og udland - siden 2017 i Lundbeck. Stinus Lindgreen er desuden regionrådsmedlem i Region Hovedstaden.

Samira Nawa (R)

Foto: Www.nielsbusch.com Nye folketingsmedlemmer. Samira Nawa Amini, Det Radikale Venstre. Pressefoto.

31-årige Samira Nawa er opvokset i Roskilde, hvor hun også bor i dag. Hun vandt de radikales 3. mandat i Københavns Storkreds. Samira Nawa er uddannet økonom fra Københavns Universitet og arbejdede inden valget som specialkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kathrine Olldag (R)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Kathrine Olldag, Det Radikale Venstre.

Kathrine Olldag er 46 år, opvokset i Herning, men bor i dag i Præstø. Hun stillede op i Sjællands Storkreds og kom ind på et tillægsmandat. Kathrine Olldag har en kandidatgrad i kunsthistorie og visuel kultur fra Københavns Universitet og har desuden en diplomuddannelse i offentlig ledelse. Inden valget arbejdede hun som leder af uddannelsesstedet Talentskolen i Næstved Kommune.

Katrine Robsøe (R)

Foto: Www.nielsbusch.com Nye folketingsmedlemmer. Katrine Robsøe, Det Radikale Venstre. Pressefoto.

27-årige Katrine Robsøe er opvokset i Ringkøbing-Skjern, og bor i dag på Østerbro i København. Hun opstillede dog i Østjyllands Storkreds, hvor hun vandt de radikales andet mandat - Morten Østergaard snuppede det første. Katrine Robsøe har en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet og arbejdede indtil valget som uddannelsespolitisk konsulent for Dansk Industri.

Katarina Ammitzbøll (K)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti.

49-årige Katarina Ammitzbøll fra Charlottenlund snuppede de konservatives eneste mandat i Københavns Storkreds. Katarina Ammitzbøll har to kandidatgrader indenfor offentlig driftsøkonomi, international udvikling og international lov, emner hun har arbejdet med i både FN, EU og Udenrigsministeriet. Katarina Ammitzbøll arbejder som senior manager for strategi og bæredygtighed i A.P. Møller Mærsk og sidder i byrådet i Gentofte.

Birgitte Bergman (K)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti.

Birgitte Bergman er 52 år og opvokset i Helsingør, hvor hun også i dag bor. Hun opstillede i Nordsjællands Storkreds og kom ind på et tillægsmandat. Hun har læst erhvervsøkonomi på CBS og har en bachelor i business administration. Hun har blandt andet arbejdet som udvikling- og marketingchef i VisitNordsjælland, og senest som cruise manager i Helsingør Havn.

Niels Flemming Hansen (K)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti.

Niels Flemming Hansen er 45 år gammel og bor i Vejle, hvor han er født og opvokset. Han vandt eneste Konservative mandat i Sydjyllands Storkreds. Niels Flemming Hansen har taget en erhvervsuddannelse på Kolding Købmandsskole og er i dag selvstændig detailhandler.

Brigitte Klintskov Jerkel (K)

Foto: Steen Brogaard Nye folketingsmedlemmer. Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkepari. Pressefoto.

49-årige Brigitte Klintskov Jerkel er opvokset i Greve, hvor hun også bor i dag. Hun blev valgt i Sjællands Storkreds. Hun har siddet i byrådet i Greve i over 10 år og blev i 2017 både genvalgt til byrådet og desuden valgt ind i regionsrådet i Region Sjælland. I 2016 overtog hun Brian Mikkelsens plads i Folketinget og nu får hun altså sin egen plads. Brigitte Jerkel er uddannet socialrådgiver og arbejdede, indtil hun kom i Folketinget i 2016, som socialrådgiver i arbejdscenteret i Køge Kommune.

Mona Juul (K)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Mona Juul, Det Konservative Folkeparti.

Mona Juul er 51 år og bosat i Horsens, hvor hun også er opvokset. Hun vandt Konservatives eneste mandat i Østjylland Storkreds. Mona Juul er uddannet civiløkonom fra Syddansk Universitet. Hun opsagde i september 2018 sin stilling som direktør for et af landets største reklamebureauer, Envision, for at blive folketingskandidat for de konservative. Mona Juul er dog stadig bestyrelsesmedlem og partner i Envision.

Per Larsen (K)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Per Larsen, Det Konservative Folkeparti.

53-årige Per Larsen fra Hjørring vandt Konservatives mandat i Nordjyllands Storkreds ved valget. Per Larsen er uddannet agraøkonom og arbejdede inden valget som produktchef i Hedegaard Agro A/S. Han har tidligere siddet i byrådet i Hjørring Kommune og er regionsrådsmedlem af Region Nordjylland, og sidder desuden i en række bestyrelser bl.a. for Amgros, der indkøber lægemidler til offentlige sygehuse.

Orla Østerby (K)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Orla Østerby, Det Konservative Folkeparti.

Orla Østerby er 67 år og opvokset i Bækmarksbro i Vestjylland, hvor han også bor i dag. Han vandt et mandat i Vestjyllands Storkreds. Orla Østerby har siddet i kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune siden 2001 og overtog i 2016 Søren Pape Poulsens plads i Folketinget, da denne blev minister. Frem til sin indtrædelse i Folketinget arbejdede han som centerleder for fitness-, wellness- og kulturcentret Tangsø Centeret.

Peter Seier Christensen (NB)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige.

Peter Seier Christensen er 51 år, opvokset i Lyngby-Taarnbæk og bor i dag i Værløse. Han blev valgt for Nye Borgerlige i Sjællands Storkreds. Peter Seier Christensen har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Højskole som kemi-ingeniør og arbejdede inden valget som ingeniør i Haldor Topsøe.

Lars Boje Mathiesen (NB)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige.

44-årige Lars Boje Mathiesen er opvokset i Ribe og bor i dag i Harlev. Han opstillede for Nye Borgerlige i Østjyllands Storkreds. Lars Boje Mathiesen er uddannet lærer, der også var hans hverv inden valget. Lars Boje Mathiesen sad i Århus byråd 2013-2017, hvor han først var valgt ind for Liberal Alliance, som han dog forlod i 2016, hvorefter han i en kort periode var løsgænger, inden han meldte sig ind i Nye Borgerlige.

Mette Thiesen (NB)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Mette Thiesen, Nye Borgerlige.

Mette Thiesen er 37 år, opvokset i Fredensborg og bor i dag i Hillerød Kommune, hvor hun sidder i byrådet. Her blev hun valgt ind for Konservative i 2013, men skiftede i 2017 til Nye Borgerlige. Hun vandt Nye Borgerliges mandat i Nordsjælland Storkreds. Mette Thiesen er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium og arbejder til dagligt på en folkeskole i Lyngby.

Pernille Vermund (NB)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Pernille Vermund, Nye Borgerlige.

Den 43-årige partiformand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, er født og opvokset i København, men bor i dag i Snekkersten i Helsingør. Hun stillede dog op for Nye Borgerlige i Sydjyllands Storkreds. Pernille Vermund er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og ejer af tegnestuen Vermund+Gere. Hun blev i 2009 valgt ind i Helsingør byråd for Konservative og blev førstesuppleant til Folketinget for Mette Abildgaard i 2015, men meldte sig derefter ud og stiftede Nye Borgerlige i oktober 2015.

Kirsten Normann Andersen (SF)

Foto: Steen Brogaard Nye folketingsmedlemmer. Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti, SF. Pressefoto.

57-årige Kirsten Normann Andersen fra Hørning i Skanderborg blev valgt i Østjyllands Storkreds og var den SF’er, der fik tredjeflest personlige stemmer i hele landet. Folketinget er ikke helt nyt for hende, da hun i 2016 overtog Jonas Dahls plads i Folketinget. Inden da var hun afdelingsformand i FOA Århus og så er hun uddannet sygehjælper.

Anne Valentina Berthelsen (SF)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Anne Valentina Bertelsen, Socialistisk Folkeparti, SF.

24-årige Anne Valentina Berthelsen er opvokset i Guldborgsund på Lolland og stillede da også op for SF i Sjællands Storkreds - hun kom ind på et tillægsmandat. Anne Valentina Berthelsen bor i dag i Nordvest i København og studerer Statskundskab.

Astrid Carøe (SF)

Foto: Pr-foto Nye folketingsmedlemmer. Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti, SF.

24-årige Astrid Carøe er opvokset i Sorø og stillede op for SF i Sjællands Storkreds, hvor hun vandt partiets 2. mandat efter Jacob Mark. Hun bor på Østerbro i København, studerer Statskundskab på Københavns Universitet og har arbejdet som studentermedhjælper i HK Danmark.

Signe Munk (SF)