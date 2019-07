Sagen forfra: En omstridt flygtningegruppe bliver budt velkommen igen

Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge har været til heftig politisk debat de seneste år. Regeringen har nu meddelt FN, at Danmark er klar til at tage imod en særlig gruppe kvoteflygtninge, der har brug for akut behandling.

Kvoteflygtninge er betegnelsen for en særlig gruppe flygtninge, som FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, fordeler fra flygtningelande til såkaldt genbosætning i andre lande. Når flygtninge får prædikatet kvoteflygtning, kan det være, fordi de har medicinske behov, eller fordi de risikerer overgreb eller anden forfølgelse i deres hjemland. For størstedelens vedkommende handler det dog om, at de ikke har udsigt til andre varige løsninger end at blive genbosat, fordi det land, de er i, ikke vil beholde dem, og der ikke er udsigt til, at de kan vende tilbage til deres hjemland.