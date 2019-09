Ellen Trane: »Vi skal som parti ikke kun tale til højreorienterede«

Næstformandskandidat i Venstre Ellen Trane Nørby mener, at hun vil være bedre end Inger Støjberg (V) til at hive vælgere tilbage over midten. Og det er nødvendigt for genvinde statsministerposten til Venstre, forklarer hun i dette interview.

Hvis Venstre skal genvinde regeringsmagten, kræver det, at partiet ikke kun taler til højreorienterede, men også formår at appellere til tusindvis af vælgere, der er gået fra højre side af midten til venstre. Sådan lyder Ellen Trane Nørbys (V) begrundelse for, at hun i weekenden går efter at blive Venstres næstformand.