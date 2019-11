Klimalov: S åbner kattelem for udskældt manøvre, som partiet selv har kritiseret

Automatisk oplæsning Beta

I forhandlingerne om en ny klimalov karambolerer Socialdemokratiet med støttepartierne om et centralt punkt, der har stor betydning for, hvordan Danmark vil nedbringe udslippet af drivhusgasser.

Mens der er udbredt enighed om, at Danmark skal reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990, der er FN’s basisår, så er redskaberne til diskussion.

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre vil sætte en stopper for annullering af CO2-kvoter, der kritiseres for at være en skrivebordsøvelse, som i virkelighedens verden ikke afstedkommer en reduktion i udslippet af drivhusgasser. Men Socialdemokratiet holder muligheden åben. Og det vækker kritik.

»Der skal lukkes for den mulighed i en ny klimalov. Det er vores helt klare holdning«, siger klimaordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten.

Radikale Venstres klimaordfører, Ida Auken, advarer om, at Danmark »klatter pengene væk på kunstig CO 2 -reduktion«, hvis man benytter sig af muligheden for at annullere kvoter. Også klimaordfører Signe Munk fra SF advarer mod redskabet.

»Vi ser ingen grund til at åbne op for at anvende kvoteannulleringer som en del af den klimapolitiske værktøjskasse. Det giver ikke reel omstilling i Danmark«, siger hun.

I lighed med støttepartierne mener også Alternativet, at Danmark skal afstå fra annullering af kvoter for at leve op til målet i 2030.

I oppositionen gælder det samme hos Det Konservative Folkeparti. Her har klimaordfører Mette Abildgaard i et opgør med politikken under V-LA-K-regeringen i et interview med Altinget stemplet det som en »skrivebordsøvelse«, der »ikke er en reel løsning«.

Et tvivlsomt system

I flere år har EU’s kvotesystem været udsat for massiv kritik.

Ideen er, at en kvote giver ret til at udlede et ton CO 2 . Politikerne i EU bestemmer, hvor stor en mængde CO 2 -kvoter der er til rådighed. På den måde kan de lægge et loft over udledningen af drivhusgasser.

De såkaldte CO 2 -kvoter kan handles på et fælles marked. Det betyder, at hvis en virksomhed har svært ved at sænke udledningerne, så kan den købe kvoter hos en anden virksomhed, der har nemmere ved det. Den mulighed for at handle med kvoterne skal sikre, at reduktionerne i udledningen af drivhusgasser finder sted, hvor det er billigst at foretage dem.

Men i virkelighedens verden har systemet fungeret dårligt.

Politikerne har udstedt så mange kvoter, at prisen for en kvote er relativt lav. Trods en stigende pris de seneste år er det billigt for virksomhederne at købe sig ret til at forurene. Det er årsagen til, at mange eksperter og politikere med en særlig grøn dagsorden har kritiseret systemet. Det gælder også de enkelte EU-landes mulighed for at annullere kvoter.

Her er vi fremme ved den mulighed, som partierne i Folketinget diskuterer i forhandlingerne om en ny klimalov.