Gammel strid om madlavning blusser op på ny: Familierne har køleskabe, men må ikke lave mad

Omtrent ved denne tid sidste år var en af de mest symbolske kampe i udlændingepolitikken, børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark, igen det store samtaleemne på Christiansborg. Regeringen havde med forståelsespapiret sidste sommer lovet støttepartierne, at de afviste asylfamilier kunne forlade det omstridte center. Men endnu var intet sket. Derfor gjorde de radikale det til et ultimativt krav for at støtte regeringens første finanslov, at der forinden var kommet en plan for børnefamilierne på Sjælsmark.

»Det handler både om det konkrete, at børnene lider overlast. Men det handler også om troværdigheden i de ting, vi måtte forhandle på plads i finanslovsforhandlingerne. Kan vi heller ikke regne med, at det kommer til at ske?«, sagde Østergaard her i avisen dengang.

Presset virkede, og en politisk aftale blev indgået i november. Regeringen og de tre støttepartier var enige om, at børnefamilierne fra april 2020 skulle have mulighed for at flytte til et nyt udrejsecenter, der ikke skulle være omgivet af hegn, og hvor de skulle have lov til at lave deres egen mad.