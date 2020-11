Støttepartier om manglende lovhjemmel: Støttepartier om manglende lovhjemmel til masseaflivning af mink: Noget rod og dybt kritisabelt

En samlet opposition nægter at nikke ja til, at regeringen tirsdag kan få hastebehandlet og vedtaget et helt afgørende lovforslag.

Selv om regeringen i sidste uge besluttede, at alle mink i Danmark skal aflives hurtigst muligt, er lovgivningen bag tiltaget endnu ikke på plads. Det fremgår af et brev, som statsminister Mette Frederiksen (S) søndag sendte til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen. I brevet anmoder hun om at få hastebehandlet et lovforslag, »der indfører et midlertidigt forbud mod erhvervsmæssigt hold af mink og ildere i Danmark, etablerer hjemmel til aflivning og bortskaffelse af mink og ildere i Danmark, herunder aflivning af raske mink uden for de i forvejen etablerede beskyttelseszoner, samt fastsætter regler om erstatning og/eller kompensation«.

Brevet blev efterfølgende sendt til Folketingets partier, og herfra sætter Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative foden ned. Dermed kan regeringen ikke mønstre opbakning fra tre fjerdedele af Folketinget, som en hastebehandling kræver. Mai Mercado, gruppeformand for Konservative, henviser til, at meldingen fra regeringen til minkavlerne har været helt klar.