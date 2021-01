Jysk medlemsflugt udløser Venstre-oprør mod Ellemann

Pernille Roth er skuffet over sit parti, og hun er ikke alene.

Som en lang række andre jyske Venstre-folk, Politiken har talt med, oplever Pernille Roth, der er formand for Venstre i Region Nordjylland, at partimedlemmer i hundredvis melder sig ud i protest mod V-toppens behandling af Inger Støjberg. Kritikken går specifikt på beslutningen om at stille Støjberg for Rigsretten for hendes ulovlige administration som udlændingeminister, hvor en række flygtningepar uretmæssigt blev adskilt.

For nylig stemte et flertal i Venstres folketingsgruppe således for at sende Støjberg i Rigsretten, heriblandt folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard, der er valgt i Mariagerfjord-kredsen i Nordjylland. Det har fået afgørende betydning for Pernille Roth.

»Jeg har stemt personligt på Anne, og det skuffer mig, at hun er for en rigsretssag mod Inger«, siger Roth, der også sidder i Venstres forretningsudvalg. Her var hun den eneste, ud over Støjberg selv, der på et møde i december gik imod partiformand Jakob Ellemann-Jensens krav om at afsætte Støjberg som næstformand.

De seneste meningsmålinger er ubehagelig læsning for Venstre. Partiet er tæt på halveret i målingerne, og vælgermæssigt vil krisen og splittelsen i partiet givetvis få negative konsekvenser, vurderer Pernille Roth. Venstre fik ved valget i 2019 fem folketingsmedlemmer valgt i Nordjylland, men det er mere end tvivlsomt, om succesen kan gentages.