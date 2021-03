Heunickes forslag om tvangstest i Vollsmose bliver underkendt

Artiklen er opdateret klokken 19.21

Et flertal i Folketingets epidemiudvalg har mandag sagt nej til, at beboere i Odense-bydelen Vollsmose skal have en pligt til at lade sig teste for coronavirus.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efter et møde i udvalget.

»Som jeg har forstået Folketingets partier i den debat, der har været op til det her møde, mente jeg helt entydigt, at der var et stort ønske fra Folketingets partier bredt set om, at vi skulle slå hårdt, markant og virksomt ned på de lokale udbrud«.

»Nu har vi endda også kig på noget, som vi i regeringen mener, men som altså også er noget, som vores myndigheder har foreslået direkte«.

»Og det er altså et redskab, som Folketinget alligevel, når det kommer til stykket, ikke er klar til at bruge. Det må jeg tage til efterretning, og så må vi bare arbejde videre med de redskaber, vi så har«, siger han.

Forslaget indebar, at borgere i Vollsmose skulle have en pligt til at lade sig teste.

Hvis de ikke ville det, skulle det medføre en bødestraf.

Forslaget kom på baggrund af høje smittetal med coronavirus i området.

Epidemikommission kom med forslaget

Magnus Heunicke siger, at regeringen har taget et forslag fra epidemikommissionen ind til mødet i epidemiudvalget, som altså forkastede det.

Epidemikommissionen består af 11 medlemmer, som alle udpeges af sundhedsministeren. Fem af medlemmerne udpeges efter indstilling fra regeringen.

Ifølge flere medier indeholdt forslaget også et ønske om, at forsamlingsloftet i Vollsmose skulle sænkes fra fem til to personer.

Derudover skulle der indføres skærpede krav til brug af mundbind i det offentlige rum i området.

Folketingets epidemiudvalg består af 21 folketingsmedlemmer, heraf syv fra Socialdemokratiet.

Et flertal i udvalget kan beslutte at sige nej til forslag som det, Magnus Heunicke havde med til mødet.

Paragraf 28 i den nye epidemilov giver ellers sundhedsministeren mulighed for at bestemme, at personer, som har befundet sig et bestemt sted - for eksempel i områder med ’smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom’ - skal lade sig undersøge eller isolere.

Flere af Folketingets partier udtrykte op til vedtagelsen af epidemiloven kritik af netop dette element.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, skriver på Twitter, at hendes parti støttede regeringens forslag.

Enhedslisten var imod, skriver coronaordfører Peder Hvelplund på Twitter.

»Regeringens grundlag var bare for tyndt og kunne ikke godtgøre, hvorfor tvang skulle være nødvendigt«, skriver han.

ritzau