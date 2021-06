Regeringen vil drøfte modtagecenter med Marokko

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tager tirsdag hul på et to dage langt besøg i Marokko. Besøget har til formål at udvide samarbejdet – og måske åbne mulighed for et modtagecenter i det nordafrikanske land.

»Den danske regerings politik er meget klar. Vi arbejder for at få etableret et modtagecenter i tredjelande som en del af et mere humant, mere retfærdigt migrationssystem«.

»En stor del af min opgave er at tale med den marokkanske regering om, hvordan kan vi i fællesskab få stoppet irregulær migration og få håndteret migrationen på en bedre måde«, siger Jeppe Kofod.

Marokko er dermed ét blandt flere lande, som regeringen nu er i dialog med om et modtagecenter uden for Europa.

Tidligere har blandt andre Rwanda været nævnt som et muligt land.

Under besøget skal Jeppe Kofod mødes med både Marokkos udenrigsminister, Nasser Bourita, og den marokkanske premierminister, Saad Dine El Otmani.

»Marokko er en vigtig partner for Europa og for Danmark. En stor del af den irregulære migration går igennem Marokko. Så vi ønsker at samarbejde med Marokko om at håndtere irregulær migration og få fjernet incitamenterne til det«, siger Jeppe Kofod.

Den danske udenrigsminister skal også besøge nogle af de eksisterende danske tilbud i Marokko, der skal hjælpe marokkanere og migranter fra andre lande til en fremtid, der ikke indebærer en farlig tur over Middelhavet til Europa.

»Vi støtter Marokko og andre lande i Nordafrika med at håndtere denne udfordring. Noget af det handler om at give unge mænd nogle redskaber til at skabe en fremtid, der hvor de er. Og give Marokko redskaber til at håndtere migrationen. Så det er noget af det, vi vil tale om«, siger Jeppe Kofod.

Idé om asylcenter ikke spået mange chancer

Med dansk støtte tilbydes migranter eksempelvis en landbrugsuddannelse på en skole i Rabat, der kan bruges i hjemlandet. Danmark giver også hjælp til unge iværksættere i Marokko.

Hidtil har regeringens idé om et asylcenter uden for EU dog ikke været spået mange chancer. Eksperter har kaldt det tæt på umuligt at finde et land uden for EU, der vil lægge jord til. Og for nylig måtte regeringen skrinlægge tanken om at Etiopien kunne være værtsland for et modtagecentre på grund af en lokalkonflikt i landet.

I juni har regeringen dog taget flere skridt i retning af måske at gøre ambitionen til virkelighed. I Folketinget har man fået vedtaget det juridiske grundlag for modtagecentret.

Mandag kom det frem, at Danmark er i dialog med Storbritannien, der støtter regeringens idé.

Og med besøget i Marokko udvider regeringen nu listen over lande, man er i dialog med om at huse et modtagecenter.

Jeppe Kofod understreger dog, at udfordringen kun løses, hvis man kan fjerne årsager til migration. En udfordring, der kun vil vokse, i takt med at klimaudfordringerne også kan sende tusinder på vandring:

»Det er muligt at give unge mennesker et perspektiv for fremtiden der, hvor de er. Og kigger man årtier frem i tiden, så er Afrika den vigtigste partner for Europa på det område. Derfor arbejder regeringen på at stoppe den irregulære migrationen sammen med de nordafrikanske lande«, siger Jeppe Kofod.

ritzau