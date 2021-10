Støttepartier støtter borgerkrav om nej til Syrien-hjemsendelser

Et borgerforslag om at stoppe ’hjemsendelser af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold’, som har rundet 50.000 underskrifter, får støtte af Enhedslisten.

»Vi støtter selvfølgelig borgerforslaget. For situationen i Syrien er ekstremt alvorlig. Det er rigtig, rigtig farligt at sende folk dertil«, siger udenrigsordfører Eva Flyvholm (EL).

SF’s folketingsgruppe har ifølge udlændingeordfører Carl Valentin ikke endnu haft tid til at drøfte forslaget. Men hovedbudskabet i forslaget får fuld støtte.

»Vi synes, at det er rigtig godt, at der er folk, som kæmper for det her forslag. For det er grotesk, at man sender folk til Syrien med den ustabile situation, der er lige nu«, siger Carl Valentin.

Han understreger, at der ingen tvivl er om, at partiet er fuldstændig enig i, at man »ikke skal sende folk tilbage, som situationen er lige nu«.

Fra Radikale Venstre er der fuld støtte til forslaget, skriver udlændingeordfører Kathrine Olldag:

»Jeg er meget glad for, at flere end 50.000 danskere er enige med os i, at Syrien ikke er sikkert, og at hjemsendelserne skal stoppe«.

S er imod forslaget

Presset preller af på den socialdemokratiske regering. Socialdemokratiet kommer ikke til at stemme for forslaget. Det skriver udlændingeordfører Rasmus Stoklund i en sms.

»Nej, vi har et humant og generøst asylsystem i Danmark. Her behandles alle flygtninge på samme måde, og vi mener derfor ikke, at der skal laves særligt fordelagtige ordninger til syrere«, skriver Stoklund.

Når et borgerforslag runder 50.000 underskrivere, skal Folketinget tage stilling til det. Kun medlemmer af Folketinget og ministre kan fremsætte forslag. Som hovedregel er det de politiske ordførere fra de partier, der støtter ordningen om borgerforslag, der i fællesskab fremsætter forslaget.

Borgerforslaget om syriske flygtninge er fra 22. april i år. Forslaget vil ændre en lov fra 2015, der giver danske myndigheder mulighed for at sende flygtninge tilbage til Syrien. Med loven bliver det muligt at gøre en asylansøgers beskyttelsesstatus midlertidig.

Ifølge Enhedslistens ordfører er der meget stor risiko for, at flygtninge ender i et af præsident »Bashar al-Assads torturfængsler«.

»Det er ekstremt voldsomt, hvad der bliver dokumenteret, også fra Damaskus-området. Så det er fuldstændig uforsvarligt at sende dem til Syrien. Også til Damaskus«, siger Flyvholm.

Regeringens støttepartier har blandt andet i et samråd med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tidligere lagt pres på regeringen.

Socialdemokratiet har ikke signaleret, at partiet vil ændre holdning til spørgsmålet.

»Jeg håber stadig, at regeringen kan nå til at sted, hvor de selv kan se, at denne politik er helt uholdbar«, siger hun.

ritzau