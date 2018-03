Skal hjemløse have gratis slik, øl og smøger? Skatteministeriet barsler med forslag, der skal gøre det muligt for industrien at forære overskydende slik til herberger og væresteder – og muligvis også cigaretter og spiritus.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil efter sommerferien fremlægge et lovforslag, der skal gøre det muligt for producenter af for eksempel chokolade at forære produkter, de ikke kan få solgt, væk til herberger, væresteder, asylcentre, børnehjem, krisecentre og andre værdigt trængende.

Som det er i dag, skal en slikproducent nemlig stadig betale en slikafgift på 25 kroner kiloet for at få lov til at forære skumbananer, karameller og andet slik, der nærmer sig sidste salgsdato, væk.

Vi skal jo ikke risikere, at udsatte bliver fastholdt i et misbrug på områder, hvor vi ellers generelt i samfundet netop bruger mange ressourcer på at mindske forbruget. Så nej tak til gratis øl og cigaretter Christian Bjerre, generalsekretær i Blå Kors Danmark

Den regel vil skatteministeren gerne have fjernet. Men ministeriet overvejer også, om regellempelsen skal gælde ølproducenter, der har guldøl tilovers, og tobaksvirksomheder, der er brændt inde med cigaretter, de ikke kan sælge.

Serie Madspild Danmark og EU har forpligtet sig til FN’s mål om at halvere madspild frem mod 2030. Politiken sætter i den kommende tid fokus på, hvordan det går.

»Det er noget af det, vi skal have undersøgt. Jeg kunne som liberal politiker godt unde en social udsat en enkel smøg eller to, og jeg kunne godt unde en hjemløs en enkelt øl. Men en enkelt øl kan blive til en kasse, og en enkelt cigaret kan blive til en pakke, så man skal overveje grundigt, hvad man gør«, siger Lauritzen, der understreger, at han ikke har lagt sig fast på nogen model. »Det åbner da op for nogle dilemmaer om, hvordan man indretter det«, siger han.

Blå Kors Danmark støtter generelt, at reglerne for at give overskudsvarer bliver enklere, fortæller generalsekretær Christian Bjerre. Bare ikke spiritus og cigaretter.

»Det er en rigtig dårlig idé at give de udsatte varer som spiritus og cigaretter, der jo er afhængighedsskabende. Vi skal jo ikke risikere, at udsatte bliver fastholdt i et misbrug på områder, hvor vi ellers generelt i samfundet netop bruger mange ressourcer på at mindske forbruget. Så nej tak til gratis øl og cigaretter«, siger han.

Ændringen af reglerne om punktafgift har længe været på ønskelisten hos Dansk Industri og i Stop Madspild-bevægelsen, og mange virksomheder mener, at det er barokt, at de ikke kan forære spiselige varer væk, fordi de skal svare afgift.

Det gælder for eksempel Carletti, der er kendt for skumbananer, chokoladefrøer, flødetabletter og diverse slikposer og chokoladeplader. »Vi smider hvert år et tocifret antal tons slik, der sagtens kan spises, på forbrændingen«, siger direktør i Carletti, Niels Petersen.

Hvis Carletti forærede alt sit overskydende slik væk, skulle firmaet betale 300.000-400.000 kroner i afgift til staten, fortæller direktøren.

»Hvis der ikke var den afgift, ville vi helt sikkert samarbejde med nogle af de organisationer, der arbejder med madspild. Det er virkelig ærgerligt, når det er ting, der kunne komme folk til gavn og glæde«, siger han.

Skatteminister Karsten Lauritzen og V-LA-K-regeringen har de seneste år blæst til kamp mod, hvad de kalder ’gak-gak’-afgifter som f.eks. nøddeafgiften, der er ved at blive udfaset og helt falder bort i 2020. Men det er ikke uproblematisk at fjerne afgiften på varer, der skal gives væk til godgørende formål.

»Når reglen er sådan, så er det, fordi der er stort pres på snyd med slikafgiften, og vi ser i gadebilledet mange, der sælger slik uden afgift og sælger gammelt slik. Hvis man åbner en kattelem, så kunne man forestille sig, at nogle kunne bruge lempelsen til at sælge slik uden afgift«, siger han.