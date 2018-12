NGO: Danmark løber fra løfte - giver for lidt klimahjælp til fattige lande Danmark lovede i 2009 at hæve klimabistanden gradvist frem mod 2020. Men den er blevet sænket, selvom Danmark er blevet rigere. Det er pinligt, lyder det fra oppositionen. Minister afviser kritikken.

Selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2009 lovede flere penge i udviklingsbistand og klimafinansiering til ulandene, har Danmark skåret i begge puljer.

Danmark og 22 andre rige lande havde ellers lovet ekstra penge i klimabistand på klimatopmødet i København i 2009 og igen på topmødet i Paris i 2015. I 2020 skulle de 23 lande have skruet klimabistanden op til i alt 100 milliarder dollars om året. En målsætning, statsminister Lars Løkke Rasmussen var begejstret for:

»Det er vigtigt for mig personligt at understrege, at finansieringen af den nye klimaaftale ikke må underminere, at vi reducerer fattigdommen (...) Hvis udviklingslandene på den lange bane skal have succes med at bekæmpe klimaændringerne, skal vi bidrage med en væsentlig opskalering med nye, ekstra økonomiske ressourcer til både at afhjælpe og tilpasse«, udtalte statsministeren i 2009.

Netop nu mødes landenes regeringer for første gang siden klimatopmødet i Paris og aftalen om de 100 milliarder dollars for at gøre status over løfterne om at begrænse verdens temperaturstigning og vurdere, om der bliver betalt nok klimabistand til den grønne omstilling i ulandene.

Ifølge tal fra NGO’en Care er Danmark langt fra at opfylde den del, der handler om klimabistand. Hvis Danmark skulle gøre som lovet, skulle vi skrue gradvist op for klimabistanden hvert år og nå til at betale 4,89 milliarder kroner i klimabistand i år 2020. Det vurderer John Nordbo, klimarådgiver i Care, der har regnet på, hvor stor en andel Danmarks BNI (bruttonationalindkomst) udgør af de 23 rige landes samlede BNI, og derudfra vurderet, hvor mange penge Danmark burde bidrage med for at nå ambitionen om 100 milliarder dollars.

»Jeg synes, at det er dybt kritisabelt og rystende, at vi ser, at Danmark ikke leverer en rimelig andel af den klimafinansiering, man har lovet. Og også at vi har set den beskæring af klimafinansieringen, der fandt sted i 2015, når aftalen på COP15 var, at man skulle opskalere på indsatsen og ikke nedskalere«, siger John Nordbo, som peger på, at Danmark i 2018, to år inden målet, kun er nået op på 1,35 milliarder kroner i bistand årligt.

Ifølge John Nordbos tal har Danmark ikke øget sin klimafinansiering år for år, som det ellers blev aftalt i Paris. Tværtimod er der kommet færre penge i udviklingsbistanden, som bekæmper fattigdom, og færre penge i klimafinansieringen, som blandt andet sørger for den grønne omstilling i fattige lande.

Danmark er kun blevet rigere

Siden de 23 rige lande skrev under på klimaløftet om de 100 milliarder dollars, har der været strid om, hvordan pengene blev fordelt fair. Care har brugt BNI, fordi det viser, hvor rigt landet umiddelbart er. På den måde har organisationen regnet sig frem til, at Danmark skal betale 3,79 milliarder kroner i 2018, hvor Danmark kommer til at betale 1,35 milliarder kroner.

I Radikale Venstre er klimaordfører Ida Auken pinligt berørt over Danmarks lave beløb til klimabistanden:

»Man skal have løftet finansieringsbidraget, og det burde de have gjort, inden de tog af sted til COP24 (dette års klimatopmøde, red.)«, siger hun.

Udviklingsminister Ulla Tørnes (V) er uenig i Cares beregning og mener, at Danmark har betalt mere, end Care har fremlagt. Tørnæs anser ikke løftet om de 100 milliarder dollars for at være »byrdefordelt mellem ilandene«, hvorfor det ikke, ifølge ministeren, er muligt at angive præcist, hvor meget Danmark bør betale årligt.

Ministeren erkender dog, at klimabistanden blev betydeligt lavere i 2015 og derefter ikke er steget særligt meget:

»Regeringen reducerede den øremærkede klimabistand som led i den generelle tilpasning af udviklingsbistanden til 0,7 procent af BNI. Men den samlede danske klimabistand har været konstant på ca. 1,3 milliarder kroner siden 2013«, skriver Tørnes i en mail til Politiken.

Hvis man skal sammenligne Danmarks klimabidrag med andre rige EU-landes, bliver vi overhalet af flere. Seneste konkrete tal af landenes klimabistand blev lavet af Folkekirkens Nødhjælp med tal fra 2016. Her lå blandt andre Sverige, Norge, Holland og Tyskland langt foran Danmark, mens lande som Portugal lå længere bagude.

Ifølge John Nordbo er Danmark kun blevet rigere med årene, og der burde derfor ikke være undskyldninger for ikke at betale mere til at få opfyldt det fælles klimaløfte:

»De rige lande er indgået i en kollektiv forpligtelse, og det må betyde, at det enkelte rige land overvejer, hvad ens fair andel er. Det er jo naturen af en kollektiv forpligtelse, at hvis nogen ikke er i stand til at bidrage med deres fair andel, så må de andre dække ind. Og Danmark er næppe et land, som kan påkalde sig, at vi er i en særlig situation, som gør, at vi ikke skulle have råd til at dække det ind«, siger han.