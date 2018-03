It-professor: »Skoleelever skal lære at forstå, hvad der ligger bag alle de apps, vi bruger mange gange i døgnet« Hvis ikke folkeskolen lærer børn om digital teknologi, svigter den sit formål, mener it-professor.

Ligesom folkeskoleelever skal kunne skille litterære klassikere som Karen Blixen og Henrik Pontoppidan ad ved brug af begreber som personkarakteristik, fortællerstemme og miljøbeskrivelser, skal de kunne kunne skille teknologien ad.

»Og der er vi slet, slet ikke endnu«, siger Ole Sejer Iversen, som ud over at være professor i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet også er formand for den ekspertgruppe, der skal rådgive undervisningsminister Merete Riisager (LA) om, hvordan man får teknologiforståelse på skoleskemaet i folkeskolen.

Vi mangler simpelthen et sprog til at tale om, hvad teknologien rent faktisk gør ved os Ole Sejer Iversen, professor

Ifølge professoren er teknologi i 2018 et grundvilkår for alle mennesker. Derfor skal kommende generationer klædes på til at kunne leve meningsfulde liv i en verden, som hele tiden bliver mere og mere digitaliseret.

Her er det folkeskolens opgave at gøre eleverne til »kritiske, konstruktive og nysgerrige brugere og skabere af digital teknologi. Dermed skal skoleelever lære at forstå, hvad der ligger bag alle de apps, vi bruger mange gange i døgnet«, siger Ole Sejer Iversen.

Streak lokker børn og unge til at bruge Snapchat

Tag for eksempel den populære app Snapchat. Her viser et lille tal – den såkaldte streak – hvor mange dage man i træk har sendt et billede eller en lille videobid til hinanden. »De unge tror fejlagtigt, at tallet bliver en indikator på kvaliteten af deres sociale relationer«, mener han.

Men i virkeligheden er meningen med blandt andet streaken, at Snapchat skal kunne holde øje med brugerne så meget som muligt og så længe som muligt, forklarer han. Streaken er altså en måde at få børn til at blive i Snapchat-universet på.

»Men sådan omsætter børnene det ikke, hvis ikke de lærer at gennemskue teknologien bag appen. Vi mangler simpelthen et sprog til at tale om, hvad teknologien rent faktisk gør ved os«, siger Ole Sejer Iversen.

Faget teknologiforståelse værner om folkeskolens formål

Hvis ikke folkeskolen begynder at tage opgaven med at ruste eleverne til en digital fremtid seriøst, er det direkte i strid med institutionens formålsparagraf, vurderer Ole Sejer Iversen. I den står blandt andet, at folkeskolen skal værne om åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og disse værdier er under pres, mener professoren, fordi vi fra barnsben ikke har lært at forholde os til de mange algoritmer, der påvirker livet døgnet rundt.

Det er ikke et spørgsmål om masser af teknologi, men et spørgsmål om, at lærerne er kvalificeret til at klæde eleverne på Ole Sejer Iversen, professor

Svarene på, hvordan man bedst løser problemet, kan man ikke nødvendigvis finde hos hverken forældre eller bedsteforældre, og derfor er faget teknologiforståelse ifølge Ole Sejer Iversen et værn om folkeskolens formål.

»Så højt vil jeg faktisk gerne synge det. Ved at alle børn i Danmark bliver bedre til at forstå digital teknologi, sørger vi for, at vi bedre kan leve åndsfrie liv, at vi har lige muligheder for at påvirke det samfund, vi lever i, og at vi alle sammen kan være med til at medskabe det demokrati, vi lever i. Det er i virkeligheden det, teknologiforståelse handler om«.

Invester i uddannelse af lærere

Den vision bliver dog ikke nødvendigvis til virkelighed af, at skoler og kommuner kaster millioner efter iPads, computere, smartboards og andre gadgets, understreger Ole Sejer Iversen. Den gode undervisning i teknologi er ifølge ham ikke nødvendigvis bundet op på en bestemt type computer eller tablet.