Formand for Rektorkollegiet: »Jeg tror ikke, at unge bliver klogere af at vente«

De nye studerende, der netop er blevet optaget på en videregående uddannelse, er blevet ældre.

Årets studieoptag Lørdag 28. juli får 89.700 håbefulde danskere svar på, om de er kommet ind på den uddannelse, de drømmer om. Kl. 00.01 natten til lørdag kan du på Politiken.dk få overblikket over årets studieoptag. Her får du også serveret de gennemgående tendenser og får svar på spørgsmål som: Hvilke uddannelser har flest og færrest optagne? Hvad har været mest populært at søge ind på i år? Og hvilke har haft det højeste gennemsnit?

Mindre end hver tredje nye optagne i år er under 21 år, og andelen har været dalende siden 2011, hvor 39 procent af de optagne var under 21, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I samme periode har flere valgt at bruge mere end to år efter studenterhuen er blevet sat på hovedet, før de vælger uddannelse.

Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium, mener, at det »naturligvis er den enkelte persons helt frie valg«, om man venter et par år efter gymnasiet.

»Men de unge menneskers indlæringsevne bliver næsten ikke højere, end når de lige er blevet studenter. Derfor er det ikke nødvendigvis, set ud fra et indlæringsmæssigt perspektiv, smartere at vente længe«.

Og han mener ikke, at unge behøver at vælge mellem enten at rejse eller at uddanne sig. Det kan sagtens kombineres:

»Jeg tror ikke, at mange unge kender til de muligheder, der er er for at opleve verden og udvide sine horisonter, når først man kommer i gang med sine studier. Vi har masser af aftaler rundt omkring i hele verden med spændende universiteter, hvor folk kan rejse ud i verden og samtidig dygtiggøre sig, mens de gør det. Derfor synes jeg ikke det nødvendigvis, at det behøver være enten eller«.

Så I vil gerne have, at de unge kommer i gang inden for to år efter gymnasiet?

»Ja, det vil være meget nyttigt. Der har de lettere ved at lære nyt«.

Han bekymrer sig dog for, at »perfekthedskulturen er ved at tage overhånd« og er medvirkende til, at unge er bange for at vælge forkert. Og at de på den måde hellere lader være med at vælge noget.

»Problemet er bare, at de færreste af os rent faktisk oplever at få en åbenbaring, hvor der kommer en eller anden guddommelig tunge ned fra himlen og fortæller os, hvad vi skal. Jeg tror derimod, at folk bliver klogere på, hvad de er gode til, når de først er kommet i gang. Jeg tror ikke, at du bliver meget klogere af at vente«, siger han.