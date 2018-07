Trine fik ikke sin førsteprioritet, men blev alligevel glad: »Jeg kom med et lille jubelskrig«

Da Trine Lendal åbnede e-boksen sent i går aftes, kunne hun se, at der lå et optagelsesbrev fra Aarhus Universitet.

Det betød, at hun enten var optaget på jura eller på medievidenskab.

»Jeg kom med et lille jubelskrig, for det betød jo, at jeg var kommet ind på noget«, siger hun i dag.

Det var så jura, hun var optaget på, og selv om retorik var hendes første prioritet, er hun glad.

»Jeg vidste, at mit snit lå lidt under retorik, og jeg tænker, at jeg må finde en anden måde at bruge mit sprog på, hvis jeg kommer til at savne det. Nu synes jeg bare, at det bliver så spændende at skulle læse jura, og jeg glæder mig meget til at starte«.

Det kan dog godt være, at det først bliver næste år, da det er en såkaldt standbyplads, Trine Lendal har fået.

Med en standbyplads er hun garanteret en studieplads næste år, ligesom hun vil blive tilbudt en plads, hvis der er nogle af dem, som er optaget på studiet, der hopper fra inden 24. august.

»Jeg håber, at det bliver i år, men jeg gjorde op med mig selv, da jeg søgte, at jeg hellere ville vente, end at søge noget, jeg havde mindre lyst til. Jeg er jo kun 21 år«, siger Trine Lendal, som har arbejde i en vuggestue, men tænker, at hun vil tage ud at rejse, hvis hun skal holde et sabbatår mere.

Bo Thustrup Nielsen er 26 år. Han har tidligere uddannet sig til pædagogisk assistent, men kunne ikke få arbejde. Snere har han taget en HF-eksamen. Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Bo Thustrup Nielsen havde også søgt ind i år. Han havde som førsteprioritet læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Hans kæreste læste allerede fredag aften professionshøjskolens hjemmeside, at alle var optaget på læreruddannelsen, og at der endda var ledige pladser, til folk, som ikke havde søgt ind.

»Så der var jo ingen grund til at stresse, jeg havde søgt, så jeg måtte være kommet ind. Alligevel blev jeg lettet, for jeg har jo gået og planlagt efter det, og så er det fedt, når det bliver til noget«, siger Bo Thustrup Nielsen.

»Jeg tjekkede det først her til formiddag, der stod, »tillykke, du har fået en studieplads««.

Nu skal han begynde til september og skal have sagt sit arbejde op og fundet sig en bopæl i Roskilde.

»Jeg glæder mig at komme i gang og mest af alt til at komme ud i praktik på en skole og få noget førstehåndserfaring. Det, synes jeg, er meget mere lærerigt end bare at sidde og kigge i en bog. Man skal ud og få hænderne beskidte«.