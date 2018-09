Alternativet vil have svar fra minister: Er skolereformen skyld i, at flere børn ikke magter at gå i skole? Undervisningsordfører Caroline Magdalene Maier vil have undersøgt en mulig sammenhæng mellem en stigning i børn med skolevægring og folkeskolereformen.

Det skal klarlægges, hvorfor flere og flere børn ikke magter at gå i skole, mener undervisningsordfører fra Alternativet Carolina Magdalene Maier.

Hun vil stille spørgsmål til undervisningsminister Merethe Riisager (LA) på baggrund af flere artikler om skolevægring, som Politiken har bragt i dag.

»Det kan ikke være rigtigt, at nogle børn ikke kan gå i skole, fordi de har det dårligt i skolen«, siger Carolina Magdalene Maier.

Hun vil blandt andet bede ministeren give svar på, om der er en sammenhæng mellem stigningen af børn med skolevægring og folkeskolereformen fra 2014.

Det er et stigende problem i landets kommuner, at børn ikke magter at gå i skole. Skolevægring kommer til udtryk ved, at barnet aktivt gør modstand mod at gå i skole. Ikke fordi barnet ikke vil i skole, men fordi det ikke kan rumme, hvad skoledagen byder på. Årsagerne er mange og forskellige fra barn til barn.

Caroline Magdalene Maier mener, at folkeskolen efter reformen har skabt for stort fokus på børnenes faglige kunnen. Hun vil gerne have undersøgt en mulig sammenhæng mellem det og børnenes mistrivsel.

»Der er nogle sympatiske intentioner i folkeskolereformen, men samtidig har man skåret i ressourcerne, så lærerne slet ikke har haft mulighed for at leve op til intentionerne«, siger Caroline Magdalene Maier. Samtidig giver de lange skoledage børnene mindre tid i SFO. Det bør også undersøges som en mulig forklaring på problemet med skolevægring, mener hun.

»Der er ikke særlig mange huller i skolen længere, hvor det ikke handler om at være bogligt dygtig. Før var der et kæmpe hul i form af SFO'en, hvor børnene kunne være noget andet. Men der er mange børn, der ikke går i SFO længere, fordi skoledagen er blevet så lang, og jeg tror det er en af forklaringerne på det her problem«, siger hun.

Hvad betyder klassens størrelse?

Caroline Magdalene Maier vil desuden spørge ministeren om der er sammenhæng mellem antallet af børn i klasserne og børn, der mistrives i sådan en grad, at de ikke går i skole.

Chefpsykolog for PPR Specialpædagogik i Aarhus Kommune, Jan Sejersdahl Kirkegaard, vurderer, at man skal lede meget bredt, når man skal finde svar på, hvorfor flere børn lider af skolevægring:

»Skolereformen har øget de faglige forventninger – både fra forældre og lærere. Samtidig forventes børn i stigende grad at være en deltagende part i undervisningen og det sociale liv i skoletiden. Og det er sket i en tid, hvor lærernes andel af tid til det enkelte barn er faldet. For sårbare og bløde børn kan det hele blive for meget, og så udvikler de en adfærd, hvor de forsøger at undgå alt det«, sagde han til Politiken mandag.

Folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, mener ikke, man kan lovgive sig ud af problemet. Derfor bør det være op til kommunerne og de enkelte skoler at løse problemet.

»Kommunen skal sørge for den daglige drift af folkeskolen og herunder sørge for, at børnene kommer i skole. Hvis kommunerne ikke lever op til ansvaret, er det ministerens opgave at følge op på det, og det forventer jeg, at hun gør«, siger han.

Undervisningsminister, Merethe Riisager har ikke ønsket at kommentere sagen.