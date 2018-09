S, V og DF vil sikre hjælp til ordblinde elever 3 af de 15 institutioner, der udbyder lærer-uddannelser, tilbyder et specialiseringsmodul, hvor de studerende får undervisning i ordblindhed.

Læreruddannelsen skal have en opgradering, så lærerstuderende også kommer til at lære, hvad ordblindhed er, og hvordan man som lærer opdager og arbejder med en ordblind elev. Det skal sikre, at flere ordblinde folkeskoleelever bliver opdaget og hjulpet i tide.

Sådan lyder det fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Partierne imødekommer dermed et stort ønske fra Ordblindeforeningen/Dysleksiforeningen i Danmark.

»Lærerne opdager ikke altid de ordblinde elever, de har i klasserne. Vi har nye lærere, der kommer ud, og de ved ingenting om, hvad ordblindhed er. Hvis du ikke ved, hvad en ordblind er, så finder du dem ikke. Lige nu er der ikke engang et modul på læreruddannelsen, der hedder ordblindhed. Det er et kæmpe problem«, siger foreningens formand, Christian Bock.

Udmeldingen kommer, efter Politiken i går fortalte, at gymnasielærere ofte mangler viden om ordblindhed. Og at nogle ordblinde når helt til en videregående uddannelse, før en underviser reagerer og får dem testet for ordblindhed.

Når læreruddannelsen skal evalueres til efteråret, vil det være helt naturligt at flette undervisning i ordblindhed ind, mener Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen.

»Vi skal sikre os, at de studerende får timer ind i selve uddannelsen, så de bliver dus med den nationale ordblindetest. Og så de ved, hvad de skal efterfølgende, når de har testet et barn positivt«, siger hun.

Få udbyder undervisning

Kun 3 af de 15 steder, der udbyder læreruddannelser i landet, tilbyder i øjeblikket et specialiseringsmodul, hvor de studerende får undervisning i ordblindhed.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, er enig i, at ordblindhed skal på alle lærerstuderendes skema.

»Det vil være meget på sin plads«, vurderer hun, mens Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, kalder det »oplagt«.

Siden august sidste år har forældre til børn i folkeskolen én gang i skoleforløbet haft krav på, at deres barn kan få en ordblindetest. Men først fra 4. klasse.

Det vil Socialdemokratiet ændre på, så retskravet bliver styrket. Initiativet er en del af partiets nye socialudspil, som blev præsenteret forleden i Politiken.

»Fakta er, at vi ikke er gode nok til at opdage de elever, der er ordblinde, i skolen. Og når vi har opdaget dem, er vi ikke gode nok til at følge op. Det er godt, at vi har fået et retskrav i 4. klasse, men ordblindhed skulle helst ikke først opdages der«, siger hun og tilføjer:

»Det er nødvendigt, at vi finder ud af det tidligere end 4. klasse. Det behøver ikke være i deciderede tests, men kan være i form af screeninger i institutionsalderen, så man har opdaget det, inden barnet kommer i skole«, siger Annette Lind.

Også Ordblindeforeningen/Dysleksiforeningen så gerne, at børn fik krav på at blive testet allerede i 3. klasse.