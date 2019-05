Flertal kræver skærpet tilsyn med daginstitutioner

Fakta

Det siger loven

I loven om dagtilbud står, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med børnehaver og vuggestuer. Loven indeholder ikke krav til, hvor tit tilsynet skal foretages, hvem der skal udføre tilsynet, eller hvilke metoder der skal anvendes til tilsynet.

Det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet kan af samme grund se ud på mange forskellige måder. Det er et krav, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.