Flertal udenom regeringen: Opret flere studiepladser nu

Coronakrisen vil få flere unge til at søge ind på videregående uddannelser. Et flertal på Christiansborg vil nu sikre bedre plads for at hindre rekordmange afslag.​

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Unge med studieplaner skulle måske lige trække vejret dybt, da flere eksperter og erhvervslivet her i Politiken advarede om, at flere vil få afslag på en videregående uddannelse til sommer som konsekvens af coronakrisens store usikkerhed.

Men måske er der håb om, at flere kan få plads på et studium i år.

Et flertal uden om regeringen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance opfordrer nu uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at indkalde til drøftelser om at oprette flere studiepladser på grund af coronakrisen.

»Ministeren må ikke sidde på hænderne nu, for der er tusindvis af unge, som har drømme om deres fremtid. Deres drømme riskerer at drukne i coronasnak og manglende muligheder. Det må ikke ske«, siger Venstres uddannelsespolitiske ordfører, Ulla Tørnæs.

FAKTA Optag i 2019 82 procent af de optagne fik plads på det studium, der var deres førsteprioritet.

372 uddannelsessteder havde 25. juli 2019 ledige pladser.

Knap 10 procent af de videregående uddannelser krævede et karaktergennemsnit på mere end 9,0. Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut Vis mere

Ordførerne vil se på dimensioneringen af de videregående uddannelser fra 2014, som begrænser antallet af pladser på bestemte uddannelsesområder med høj ledighed. I alt er der reduceret omkring 3.700 pladser, når den er fuldt indfaset i år.

Midt i en coronatid har uddannelsesinstitutionerne ikke brug for store reformer af den slags Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister (S)

Det var en radikal uddannelsesminister, som i sin tid stod bag dimensioneringen. Partiet mener dog, det er på tide at kigge på modellen.

»Tingene udvikler sig, det er naturligt at justere. Vi ser gerne i den her helt særlige situation, at man både kigger på det generelle optag og på nogle af de uddannelser, hvor der er større behov for arbejdskraft i dag«, siger Radikale Venstres uddannelsesordfører, Katrine Robsøe.

Venstres ordfører nævner it-ingeniører og sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er behov for flere pladser.

Men udover de nævnte eksempler, hvor skal der så laves flere studiepladser?

»Det er jo ministeren som sidder på den faglige ekspertise i forhold til at dimensionere uddannelserne«.

Ketchupflaske-situation

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er optaget af at få plads til alle, der vil uddanne sig til efteråret. Og hun vil gerne kigge dimensioneringsmodellen efter i sømmene. Bare ikke lige nu.

»Jeg har vurderet, at midt i en coronatid har uddannelsesinstitutionerne ikke brug for store reformer af den slags. Vi skal hellere have målrettet fokus på at få os godt igennem den her sommers optag«.

Ordførerne er uenige i, at timingen er forkert.

»Jeg taler ikke om store reformer. Jeg taler om et eftersyn af dimensioneringsmodellen, i lyset af at vi højst sandsynligt står over for en ketchupflaske-situation, hvor der vil være flere unge, der søger i år«, siger Ulla Tørnæs.

Jeg vil langt hellere investere i, at de her unge mennesker kan tage en uddannelse, end at vi efterlader dem i en uvished nu og senere Katrine Robsøe, uddannelsesordfører, Radikale Venstre

Derfor er der brug for at oprette nye studiepladser – også på uddannelser, der er dimensioneret i dag.

»Efter min opfattelse har forholdene ændret sig på arbejdsmarkedet siden 2014. Vi skal justere det, vi kan nå, nu for at imødekomme de tusinder af unge, som måske har udsigt til ikke at blive optaget på en videregående uddannelse«.

Hvis man kan tage flere ind nu, som ellers ville have taget sabbatår, vil der være færre, der søger ind næste år, understreger hun.

Radikales ordfører er enig i, at det er en god investering at oprette flere pladser.

»Som radikal mener jeg, at uddannelse har en værdi i sig selv, men jeg vil langt hellere investere i at de her unge mennesker kan tage en uddannelse, end at vi efterlader dem i en uvished nu og senere«, siger Katrine Robsøe.