Efter styrtdyk i matematik: Minister vil nedsætte ekspertgruppe

Danske elever er blevet dårligere til matematik, og derfor vil undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i 2021 nedsætte en ekspertgruppe, som skal »komme med anbefalinger til at styrke elevernes kompetencer i matematik«.

Det oplyser ministeren i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

Reaktionen kommer på baggrund af den store TIMSS-undersøgelse, som blev offentliggjort tirsdag, og som viser, at de danske elever i 4. klasse er gået drastisk tilbage i matematik – til trods for, at de har gået i skole udelukkende under skolereformen, der tildelte faget flere timer.

Undersøgelsen tester niveauet i matematik og naturfag blandt elever i 4. klasse verden over, og Danmark er gledet ned på en 24.-plads i matematik sammenlignet med en 15.-plads tilbage i 2016.

Rosenkrantz-Theil tilføjer, at den kommende ekspertgruppe kommer oven i, »at regeringen har skaffet skolerne flere midler og etableret et matematikcenter, der skal bidrage til at forbedre kvaliteten af undervisningen«.

Partier varsler opgør med reform

De nye resultater er i dén grad blevet bemærket på Christiansborg.

Enhedslistens Jakob Sølvhøj har allerede kaldt undervisningsministeren i samråd om sagen.

Han mener, at »ministeren nu må krybe til korset og erkende, at skolereformens lange skoledage er slået fejl«.

Også SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark, vil have lavet reformen om.

»Undersøgelsen viser med al tydelighed, at de lange skoledage er en fiasko,« siger han.

Samme toner lyder fra Venstres undervisningsordfører og tidligere undervisningsminister, Ellen Trane Nørby. På Twitter sammenligner hun ligefrem skolereformen med Titanic.