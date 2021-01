Gymnasieelevers opråb til politikere: Det eneste rimelige er at aflyse sommerens eksamener

Sagen kort

Skal studentereksamen aflyses?

Hvem?Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Hvad? Alle skoler og uddannelser er lukket frem til 7. februar. DGS foreslår, at alle eksaminerne undtagen det mundtlige forsvar for studieretningsprojektet skal aflyses, fordi eleverne på grund af fjernundervisningen under nedlukningen ikke bliver klar til de mundtlige og skriftlige prøver, som venter eleverne til sommer.

Hvorfor? Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og flere andre politikere mener, at det er for tidligt at aflyse eksamener nu.

