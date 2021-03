»Stor sejr« eller »skandale«: Flertal vedtager forslag om ny privat læreruddannelse

Der er nu givet grønt lys til, at der kan oprettes en ny, privat læreruddannelse i Danmark.

Det står klart, efter at et politisk flertal i Folketinget tirsdag har vedtaget et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om at etablere en privat læreruddannelse, som kan konkurrere med de eksisterende, offentlige tilbud.

Forslaget er stemt igennem uden om regeringen af Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Alternativet og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Op til afstemningen foregik halvanden times heftig debat i folketingssalen, hvor en af forslagets største kritikere, tidligere Alternativet-formand og nuværende medlem af partiet Frie Grønne Uffe Elbæk, kaldte det en »uddannelsespolitisk skandale«.