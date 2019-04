2.131 indstillinger til undervisningsprisen er talt op: Erhvervsskolelærernes popularitet stiger

Der er lukket for indstillinger til Politikens Undervisningspris. Nu tager de faglige paneler over. Vinderne kåres 7. maj.

2.131.

Så mange elever, lærere og kollegaer har de seneste uger indstillet en dedikeret og dygtig lærer til Politikens Undervisningspris. Vinduet for at indstille lukkede i går ved midnat, og på de sidste 24 timer indløb knap 300 bud på Danmarks bedste lærer anno 2019.

Dermed topper årets bunke sidste år, hvor 2.035 indstillede en lærer i grundskole-, gymnasie- eller erhvervsskolekategorien.

Ligesom sidste år har flest peget på en gymnasielærer, men erhvervsskolelærernes popularitet er steget kraftigt. I 2018 omhandlede blot en tiendedel af af indstillingerne en erhvervsskolelærer - i år tegner de sig for knap en tredjedel - mere præcist 31 procent.

Top tre fagene for de indstillede lærere er dansk, engelsk og matematik.

Det er især eleverne, der har sat pris på deres lærer. De står for flere end tre ud af fire indstillinger. 10 procent er indgivet af forældre, 3 procent af kollegaer og 10 procent af mennesker, der har angivet deres relation til den indstillede lærer som ’andet’.

Dommerpanelerne sætter i gang

Nogle lærere er værdsat af særligt mange. Tre lærere fra hver sin kategori har fået mere end 30 indstillinger hver.

Det drejer sig om Tine Drud Jensen, der underviser på Niels Brock (erhvervsskolekategorien), Claus Johansen fra Nørre Boulevard Skolen (grundskolekategorien) og Niels Hede fra VUC Djursland (gymnasiekategorien).

Men kvantitet er betyder ikke alt, når dommerne skal finde de endelige vindere. De to faglige paneler for hhv.. grundskolerne og ungdomsuddannelserne vil i den kommende uge vurdere alle indstillinger nøje for at udpege fem nominerede i hver kategori.

Blandt de nominerede vælger dommerne derefter en hovedprisvinder og 2 særprisvindere i hver kategori. De dygtige lærere hædres ved en prisfest i Politikens Hus 7. maj. Foruden æren vinder hovedprisvinderne 75.000 kr. og særprisvinderne 25.000 kr.

Dommerne kigger blandt andet efter nærværende undervisere, der gør det helt klart for eleverne, hvad det, som de lærer, kan bruges til i virkeligheden.

»Jeg lægger vægt på, om de indstillede formår at ramme eleverne, der hvor de er. Det kan man ofte se på den gejst og det engagement, underviseren har, og om det smitter eleverne. Jeg er i udgangspunktet ikke optaget af, om det sker med den ene, anden eller tredje metode. Dog vil jeg sige, at de lærere, der formår at inddrage praktiske elementer i arbejdet med komplekse problemer tit har succes«, siger seniorforsker ved VIVE, Peter Koudahl, der sidder i panelet for ungdomsuddannelser.

På undervisningsprisens danmarkskort på pol.dk/undervisningsprisen kan man gå på opdagelse i alle indstillingerne af lærere og se, hvor i landet de kommer fra. Her kan du også læse alt om Politikens Undervisningspris, som uddeles i samarbejde med Lundbeckfonden.