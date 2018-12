COP24: Brasilien truer i ellevte time med at smadre klimaaftale i Polen

Den vigtigste klimaaftale siden Paris i 2015 er lørdag tæt på vedtagelse. Men et nørdet spørgsmål om CO 2 -handel truer til det sidste med at udløse et kollaps.

Til sidst er det stort set Brasilien mod resten af verden.

Det store klimatopmøde i Polen får en dramatisk afslutning, da Sydamerikas største land truer med at blokere for en global klimaaftale, hvis landet ikke får sin vilje på et nørdet – men meget vigtigt – spørgsmål om handel med CO 2 .

Spørgsmålet betyder, at det afsluttende topmøde blev udskudt mere end et døgn, og derfor kender vi endnu ikke det endelige resultat og slutmødeerklæringen. Men det polske formandskab er klar til at løse det ved at foreslå, at man ganske enkelt udskød emnet til næste års topmøde. En dårlig løsning, »men trods alt bedre end at lave en dårlig aftale«, som en ekspert udtrykker det.

Langt de fleste andre emner på topmødet er dog på nuværende tidspunkt sikre. Og der tegner sig et billede af en klimaaftale, der bliver langt mindre ambitiøs end håbet, men som trods alt opfylder nogle af forventningerne om et sæt paragraffer, der sætter rammer for den store klimaaftale i Paris i 2015.

»Man er blevet enig om et solidt regelsæt, der binder landene til at fortælle verden, hvad de gør for at leve op til egne klimamål«, siger danskeren Jens Mattias Clausen fra Greenpeace, der har været en af ngo-verdenens chefforhandlere på topmødet.



Foto: Devin Powell/AP This summer 2018 photo provided by NOAA shows the USCG Icebreaker Healy on a research cruise in the Chukchi Sea of the Arctic Ocean. Scientists are seeing surprising melting in Earth's polar regions at times they don't expect, like winter, and in places they don't expect, like eastern Antarctica. (Devin Powell/NOAA via AP)

Han havde dog håbet, at de seneste måneders strøm af videnskabelige advarsler om den globale opvarmning havde fået topmødedeltagerne fra 193 lande og 4 observatørstater til at skrue væsentlig mere op for ambitionerne.

»Vi ved, at vi har 12 år til at levere drastiske reduktioner i drivhusgasudslippet, og vi har simpelthen ikke tid til at blive ved med at udsætte den nødvendige omstilling eller komme med mere eller mindre vage hensigtserklæringer. Der er ingen undskyldninger tilbage«, siger Jens Mattias Clausen.



Fakta Hvad sker der nu? September 2019 har FN’s generalsekretær, António Guterres, indkaldt til klimatopmøde i New York. Her er alle verdens lande blevet bedt om at møde op med skærpede nationale mål for udledning af drivhusgasser. December 2019 afholdes det næste officielle COP-møde om klima. Chile er værtsland. I mellemtiden opfordres alle lande til at gøre, hvad de hver især kan for at reducere emissionerne.

Fra tomme ord til klare regler

På forhånd var årets topmøde – som de polske værter havde henlagt til Katowice i landets vigtigste kuldistrikt – imødeset som ekstra vigtigt.

Dels på grund af de mange rapporter, der viser, at klimaforandringerne er ved at løbe løbsk, og at vi kun har få år til at sænke vores CO 2 -udslip, hvis vi vil undgå klimakatastrofer. Vigtigst er en rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, der i oktober konkluderede, at det kræver en indsats »uden fortilfælde« at holde den globale opvarmning på 1,5 grader siden 1800-tallet. Allerede det vil give problemer som ekstremt vejr, havstigninger og strømme af klimaflygtninge, men de bliver langt værre, hvis tallet når op på 2 grader.

Og dels fordi det endelig er tid til at gøre alvor af Paris-aftalen. Dengang i 2015 var der jubel, men reelt var der mest tale om luftige løfter om at skære i CO 2 -udledningerne. Mange af dem gav nogle luftige nationale klimamål, der tilsammen ventedes at holde opvarmningen på 3 grader – katastrofalt meget ifølge videnskaben, men bedre end helt at lade stå til. De aftalte, at på 2018-topmødet ville de omsætte løfterne til et detaljeret regelsæt. Og gerne suppleret med stærkere klimamål. Det viste sig i praksis svært.

Dobbelt bogføring

Det allersværeste spørgsmål viste sig at handle om handel med CO 2 -kreditter. Det er det spørgsmål, der til det sidste truer med at afspore hele mødet.

Paris-aftalens artikel 6 handler om muligheden for at handle udslip af drivhusgasser – altså for eksempel at et rigt land betaler et fattigt land for at lukke et kulkraftværk i stedet for selv at spare derhjemme. Det er dette punkt, der til det sidste skaber panik, da Brasilien ønsker et system, der giver mulighed for dobbelt bogføring.

Hvis regelsættet ikke skrives rigtigt, kan der ske det, at begge de lande, der handler en kvote over grænserne, kan tælle den som en CO 2 -reduktion i deres eget land. Den samlede effekt kan blive endog meget stor. I foråret konstaterede tænketanken Environmental Defense Fund i en analyse, at omfanget af den dobbelte bogføring kan være over en tredjedel af verdens samlede emissioner eller nogenlunde det samme som udledt af Kina plus USA.

»Hvis regelsættet i Artikel 6 tillod en sådan dobbelt opkrævning, ville det virke, som om vi fik dobbelt så mange reduktioner af emissioner som faktisk er tilfældet - og det ville være dårligt nyt for klimaet«, hed det i analysen.