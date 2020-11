Politiken lancerer database med over 5.000 selskabers brug af klimakompensation

Politikens lancerer en ny database, som kortlægger Europas handel med klimakompensation under FN’s Kyotoaftale.

Databasen indeholder oplysninger om over 5.000 selskaber i 29 lande i Europa. Kreditterne blev brugt til at kompensere for selskabernes egne udledninger i perioden 2008-2012, men blev handlet frem til 2015.

For nogle selskaber blev kreditterne et billigt alternativ til at igangsætte den grønne omstilling. Mange klimaprojekter er stærkt kritiserede for ikke at levere de lovede besparelser – og i nogle tilfælde for direkte svindel. De selskaber, som har købt kreditter fra dårlige projekter, risikerer dermed at have skadet klimaet.