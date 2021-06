På storskærmen til en musikfestival i England. Prydende tv-meteorologers slips og kjoler. Som udsmykningen af et tog i Tyskland. Ja, sågar som baggrundsgrafik til rapporter fra U.S. House Select Committee on the Climate Crisis.

Alle de steder er infografikken kaldet Warming Stripes blevet anvendt. Infografikken er blevet den mest populære form for afbildning af global opvarmning.

Astrofysiker og professor i klimavidenskab ved University of Reading, Ed Hawkins, står bag denne nye type måde at visualisere klimadata. Det sker med nøje afstemte nuancer af isblå og purpurrøde striber. I kronologisk orden viser de langsigtede temperaturtrends.

Ed Hawkins har primært koncentreret sig om at skabe disse Warming Stripes ud fra enten globale klimadata eller data fra de største nationer.

Med hjælp fra DMI har Klimamonitor derfor kreeret en dansk, interaktiv version. Den ser du herunder:

Grafikken viser opvarmningen i perioden 1873-2020. Klikker du på de enkelte striber herover, ser du i øvrigt data om årsmiddeltemperaturen for det særskilte år, som den kulørte stribe repræsenterer.

»Grafikken er meget illustrativ med et klart visuelt udtryk og en tydelig fortælling,« siger Sebastian Mernild, prorektor ved SDU og professor i klimaforandringer og glaciologi.

»Som visualisering er den et fantastisk redskab til at få oversat de mange og til tider tunge tal bag klimarapporterne,« siger Nina Bendixen, vejrvært og selvstændig klimaformidler.

En dybrød fremtid

Når man kigger på grafikken af de danske årsmiddeltemperaturer er det værd at have definitionen af klima i baghovedet.

Klimaet og ændringerne heraf er betegnelsen for vejret i en periode af mindst tre årtier. En blandt flere effekter af klimaforandringerne er de øgede temperaturer, hvilket vi kalder for global opvarmning.

»Striberne er helt klart en visualisering af, at temperaturen især er steget de sidste 30 år,« bemærker Nina Bendixen.

Selve grafikken er baseret på data i perioden 1873 til 2020 fra Danmarks fem meteorologiske stationer. De er placeret ved blandt andet Landbohøjskolen på Frederiksberg, Hammer Odde Fyr på Bornholm og Nordby ved Vestjylland.

Den laveste årlige gennemsnitstemperatur, som de danske meteorologiske stationer har registeret, indtraf tilbage i 1879. Den lave temperatur lå på 5,8 grader.

Den højeste gennemsnitstemperatur blev målt i 2014. Den sneg sig op på 10 grader.

Trods årlige variationer er den overordnede tendens på grund af de menneskabte udledninger af drivhusgasser tydelig i såvel Danmark som resten af kloden. Verden bliver varmere og Danmark ligeså.

Tendensen var også mærkbar i den seneste vinter her i Danmark. Eller vinter er måske så meget sagt.

For Danmarks seneste vinter tog afsæt i 2020, der var et specielt år. Danmark var her præget af plusgrader i samtlige dage. Et lunt fænomen DMI ikke havde registreret nogensinde før.

Kort sagt: Der var for første gang, siden man begyndte de officielle målinger i 1874, ingen dage uden plusgrader i 2020.

Sammenholdt med, at det varmeste år ikke ligger ret langt tilbage og kun var 0,2 grader varmere end 2020, så var sidste år ifølge DMI endnu et tegn på, at temperaturen stiger lige så stille.

Går hurtigt lige nu

Overordnet set er middeltemperaturen i Danmark steget med cirka 1,4 grader siden omkring 1880. I samme periode er den globale middeltemperatur ifølge NASA steget med cirka 1,2 grader.

De fleste af de varmeste år – illustreret med de røde eller mørkerøde søjler i grafikken – ligger i de seneste årtier.

»Det interessante er, hvornår Danmark i sådan en type grafik går over i kun at have dybrøde søjler. Bliver det indenfor de næste 10 år?« siger Sebastian Mernild, der udover at være professor er hovedforfatter på den kommende rapport fra FN’s klimapanel.

»Temperaturstriberne er gavnlige for os mennesker til at forstå den forandrende verden, vi lever i,« siger vejrvært og klimaformidler Nina Bendixen. Foto: Klimakysset

»Tallene og jeres grafik af Warming Stripes viser, at temperaturstigninger, der før skete i løbet af 1.200 år, nu indtræffer på lidt over 100 år. Det går hurtigt lige nu. Op til 10 gange hurtigere end hvad vi har set over de seneste 22.000 år.«

Sebastian Mernild håber, at den grønne omstilling kommer så meget op i gear, at de allerværste scenarier fra FN’s klimapanel næppe indtræffer. Læg dertil at den politiske agenda med særligt Kina og USA er mere optaget end før af CO 2 e-reduktioner.

»Men når selv et land som Danmark fortsat er meget langt fra at opfylde sine klimamål, viser det, at der er tale om en alvorlig global udfordring,« siger han.

Vejrvært Nina Bendixen erkender, at hun bliver en smule pessimistisk ved synet af grafikken.

»Især ved tanken om at temperaturen fortsat vil stige, selv efter vi får sat en prop i udledningerne. Jeg finder dog optimisme i menneskets iver for at opfinde og evne til at tilpasse sig. Men det bliver ikke uden omkostninger,« siger Nina Bendixen.

