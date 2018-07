Blev Masahiko krænket, da en rævehårsdunet barnepige løftede sit kittelskørt?

Barnepigen er en herlig personage. Slidstærk som bare pokker, modtagelig for fiktionens mange arketypiske projiceringer. Vi kender hende som den jomfrunalske Mary Poppins-fe i sære disneyfarver eller som den uhyggelige dræberheks i Leïla Slimanis aktuelle thriller ’Vuggesang’; men især måske som den klippefaste modersubstitut, matronen med bølgebarm og krammere nok til alle. Den victorianske Nanny kan der helt sikkert skrives stor litteratur- og filmhistorie om.

Men så er der jo også barnepigen, hende den purunge, som så let sætter fluer i hovedet. På husstandens befippede far, men jo også nu og da i knolden på den lille dreng, hun er sat til at vogte.

I Christian Krachts roman ’De døde’, som netop er udkommet på dansk, møder vi den japanske embedsmand Masahiko Amakasu, hvis seksualitet, vi af dramaturgiske grunde, har brug for at kende lidt nærmere.

Masahiko forfører engang i de vilde 1930’ere den tyske Ida von Üxküll med sine »smidige bløde hænder«. Hvilket er svagt problematisk, al den stund frøken Üxküll er trolovet med Emil Nägeli, en lidt træls filminstruktør med hentehår og begrænset ’kapacitet’. Han er netop på vej til Japan, hvor liden Ida altså er så vældig godt i gang med at varme op under den japanske filmindustri.

Den store kærlighed

Men hvor hedt den platinblonderede Ida og den behændige Masahiko end går til den – vi får et vist indblik – så ændrer det ikke ved, at kærligheden, den store og dybtfølte, for Masahikos vedkommende er lænket til en ganske anden og ganske tidlig seksuel erfaring. Nemlig den, han indhenter, da han i en alder af cirka ni en dag ruller lidt rundt med sin barnepige:

»En barnepige, hvis slanke, rene, rævehårsdunede underarme stak ud af den violetternede lille kjole, var vel den ansvarlige«, står der. Ansvarlig for hvad, tænker læseren nu, jo, for at Masahiko møder sit livs kærlighed lige dér. »Han havde elsket hende mere, end han nogensinde ville elske nogen anden«, konkluderes det i alle fald.

Nu sker der ganske vist det, at barnepigen mister livet i en bilulykke fire måneder efter deres rulletur, hvilket selvfølgelig kan have været medvirkende til, at mindet fastfryses og ophøjes.

At komme eller at gå

Men lad os gå tilbage til gerningsøjeblikket for at se, hvad det egentlig var, der skete. Den rævehårsdunede barnepige »kastede«, med »løftet kittelskørt« sine »lange, alt for tynde storkeben over hans, mens de lå på maven ved siden af hinanden med tindingerne gnedet mod hinanden og bladrede i et illustreret album ...«.

Og frøken Storkeben nøjes ikke med således at holde Masahiko nede med sine lange lemmer, hun bevæger dem også, måske endda hele underregionen, i hvert fald opstår der »en håbefuld sitren i det dermed forbundne åndedrætsapparat«.

Masahiko mærker – instinktivt? – at noget må også han gøre, og skubber pegefingeren ind i hendes »halvåbne fugtige mundhule«. Noget sker, en tidlig, måske medfødt behændighed, den, som siden kommer Ida von Üxküll til gode, bevirker i hvert fald, at barnepigen stille råber hans navn, efterfulgt af et »iku!«, som betyder »jeg går«.