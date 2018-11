Romersk herretoilet gemte på verdens måske ældste pikbillede Arkæologer har fundet gamle mosaikker fra det 2. århundrede i ruinerne af et offentligt romersk toilet i den tyrkiske by Güney. Kunstmediet Artsy beskriver fundet som værende verdens måske første pikbillede.

I det sydlige Tyrkiet har man gjort et overraskende fund i en arkæologisk udgravning, hvor man har opdaget en romersk mosaik med et motiv, der måske plejer at være forbundet med en lidt mere kuriøs del af sociale medier. Eller blot indersiden af et motorvejstoilet.

Mosaikken, der stammer fra det 2. århundrede, forestiller nemlig en mand, der holder sin pik. I flere end tusind år har den ligget gemt væk under mudder, men nu er den til frit skue. I følge kunstmediet Artsy kunne der være tale om verdens ældste pikbillede eller dickpic, som meget passende har fået titlen ’Narcissus fortryllet af sin pik’.

»Vi er blevet blæst helt bagover af, hvad det er, vi har fundet«, siger Michael Hoff, arkæolog ved University of Nebraska-Lincoln og en af lederne på forskningsprojektet Antiochia ad Gragum Archaelogical Research Project.

Arkæologerne fandt mosaikken i ruinerne af et offentligt romersk toilet i byen Güney, der ligger i forlængelse af den antikke by Antiochia ad Cragum, et sted, der spillede en stor rolle under den romerske og byzantinske periode.

»Man er nødt til at forstå myten, før billedet virkelig kommer til live, men det viser sig, at toilethumor er rimelig universelt«.



Om der virkelig er tale om verdens første pikbillede, vil tiden vise. Artsy skriver, det vil kræve et gedigent graverarbejde i historiebøgerne, men hvis man tager billedets komposition i betragtning, »så kunne det sagtens ligne et sløret billede taget i spejlet, klart til at komme på Tinder«.