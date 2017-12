Hjemmet er din scene: Der er ikke forskel på dig og Trump

FOR ABONNENTER

»Danske børn er lidt af et paradoks. På den ene side er de fulde af selvtillid, kreative, vant til at samarbejde og diskussionslystne på en helt anden måde end børn, der vokser op i Frankrig. De ved, hvad de vil, og de har selvsikkerheden til at vise, at de vil frem i livet. Det er der jo en masse positivt i, men der er altså også en bagside af medaljen«, mener Frédéric Hamburger, som er født i Frankrig, men har boet i Danmark i 20 år og opfostret tre sønner her i landet.

Han dæmper stemmen og nærmest hvisker:

»Mange danske børn er altså virkelig uhøflige«.

Frédéric Hamburger er indehaver af butikken Løs Market på Vesterbro i København, hvor han sælger emballagefri økologiske fødevarer, og han har talrige eksempler på, at børn fejer ind i butikken og begynder at røre ved alting.