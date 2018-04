510 nye højhuse kommer til at forandre Londons skyline fuldstændig London kommer de næste ti år til at få væsentligt flere højhuse.

London er den storby i Europa, der har haft den skæveste og mest ødelæggende udvikling i de seneste tiår, hvor ejendomsspekulation er blevet mål for en ny global kapitalisme.

De høje tårne i Londons centrum er ikke så meget aktive deltagere i bylivet og bidragydere til den engelske økonomi, som de er skatteskjul for udenlandske investorer og parkering af velstand i fast ejendom.

Og der er ikke noget, der tyder på, at den udvikling har tænkt sig at stoppe, selv om det er andet end kapitalfonde, der bygger til og for London.

Investeringslysten i Londons midte er trods Brexits dæmpning af markedet rekordhøj. 510 højhuse – i London defineret som bygninger over 20 etager – er godkendt til at blive opført over de næste ti år, skriver The Guardian.

I 2016 var der blot 455 nye ’tårne’ i støbeskeen, og i de sidste to år har man påbegyndt byggeriet af 115 nye højhuse.

Det er endnu en rekord og flere end de foregående fem år tilsammen, skriver avisen. Halvdelen af de planlagte højhuse ligger i Østlondon, mens 99 af dem rejser sig i City, som man ser skitseret med gult på illustrationen.

De 510 tårne og højhuse vil i 2030 blandt andet give plads til 103.000 nye hjem, men det er kun en mindre del af de 66.000 nye boliger, Londons borgmester forudser bliver nødvendige for at imødekomme befolkningstilvæksten – om året.