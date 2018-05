Engelsk avis revser københavnsk prestigebyggeri: Blox er som Lady Gaga uden kødkjole Det nye prestigebyggeri ved Københavns Havn er udansk og ikke vellykket, mener The Guardians anmelder.

En udansk bygning, en forpasset mulighed og en dyster glas-monolit.

Det er den korte version af den britiske avis The Guardians anmeldelse af det nye store byggeri Blox på Københavns havnefront.

Avisen har haft sin arkitekturanmelder Oliver Wainwright i den danske hovedstad for at bese bygningen, der er tegnet af Ellen van Loon fra den kendte hollandske tegnestue OMA.

Hvor er døren?

Guardians anmelder ser Blox som OMAs forsøg på at leve op til stifteren Rem Koolhaas' visioner. Han vil gerne se urban arkitektur som et sted, hvor modsætninger mødes i en smeltedigel af indtryk og udtryk.

Men det er ikke helt det, der sker ved kaj-kanten, konstaterer anmelderen fra London-avisen.

Oliver Wainwright synes, bygningen fremstår afvisende og ikke som en åben invitation til at kigge indenfor, snarere som et generisk hovedkvarter for en større virksomhed. Og han har i øvrigt svært ved at finde indgangen.

Biler er udanske

Det lykkes at komme indenfor, men hvorfor kører der en vej gennem huset, og hvorfor får de mange biler lov til at dominere bygningen, spørger anmelderen.

Og så lige i København, der er kendt som en storby, hvor det er rart at bo, og hvor mange mennesker cykler hver dag, bemærker Oliver Wainwright, der kalder vejen gennem Blox en »meget udansk« ide.

Han mener også, at lejlighederne på toppen af bygningen er dårligt lavet, at OMA nu har lavet sin første legeplads, og det »ikke ser ud som om, at det falder arkitekterne naturligt at have det sjovt«.

Lady Gaga uden kødkjole

»Det føles som New York«, bliver Kent Martinussen citeret for at sige om Blox, hvor han fremover går på arbejde som direktør for Dansk Arkitektur Center (DAC), der er flyttet ind i bygningen med de mange firkanter.

»Nogle finder bygningen kold, jeg vil hellere sige 'cool'. Den har en Lady Gaga-vibe«, citerer Guardian Kent Martinussen for. Hvorefter anmelderen konstaterer, at det godt kan være rigtigt, hvis man kan forestille sig, at Lady Gaga smed kødkjolen og blev finansrådgiver.

Hvor er Bjarke?

Og hermed er vi fremme ved Oliver Wainwrights bærende pointe: Han ser Blox som et resultat af en kamp mellem drømmen om en åben, imødekommende og offentlig tilgængelig bygning på den ene side. Og så behovet for at få lavet nogle attraktive kontorer. Kontorerne vandt stort.

Og det finder han så meget desto mere ærgerligt, når nu nationens egen søn Bjarke Ingels faktisk har vist, at man kan stable en masse firkanter oven på hinanden - med Lego House i Billund - og få et smukt hus ud af det.

»Det er en forpasset mulighed for Danmark«, konkluderer Guardians anmelder, som dog også har lidt ros til Blox: Der er mange flotte stålbjælker i bygningen.