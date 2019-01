Camilla van Deurs bliver ny stadsarkitekt i København

Københavns Kommune har ansat Camilla van Deurs som ny stadsarkitekt.

Det oplyser kommunens Teknik- og Miljøforvaltning i en pressemeddelelse.

42-årige Camilla van Deurs tiltræder 1. februar. Hun kommer fra en stilling som partner i Gehl Architects, hvor hun i 11 år blandt meget andet har arbejdet med masterplaner, lokalplaner og borgerinddragelse i flere forskellige lande. Hun har tidligere arbejdet som forsker og underviser og har desuden en ph.d.

»København ekspanderer jo voldsomt, og der er et enormt pres på byggeriet og boligmarkedet. I den sammenhæng er jeg ligesom politikerne i København optaget af helhedsperspektivet. De nye bydele må ikke lukke sig om sig selv, men skal være åbne og tilgængelige for resten af byen. Det er vigtigt, at man også tænker for eksempel folkeskoler, institutioner og ældreboliger ind i de nye byområder, og der skal være god plads til de rekreative områder,« udtaler Camilla van Deurs i pressemeddelelsen.

BLÅ BOG Camilla van Deurs siden 2008, hvor hun har været partner siden 2013. I 2014 blev hun desuden . Arkitekt i Gehl Architectshead of design ’Udformning og brug af uderum i nyere dansk boligbyggeri’ på Kunstakademiets Arkitektskole (i dag KADK), som hun færdiggjorde i 2010. Skrev ph.d.’en ved Københavns Universitet siden 2011. Ekstern professor i Akademisk Arkitektforening siden 2011. Bestyrelsesmedlem i Svend Kierkegaard Landskabsarkitekter 2001-2003. Landskabsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2002. Uddannet arkitekt , gift og har to børn på 11 og 14 år. Hun er 42 år Vis mere

Karsten Biering Nielsen, vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen, udtaler:

»Camillas faglige profil matcher på fornem vis visionerne i kommunens arkitekturpolitik og vores byudviklingsstrategi ’Fællesskab København’. Begge dele handler om at udvikle attraktive byrum og nye byområder i samskabelse med borgerne og med et øget fokus på grønne løsninger.«

Han fortsætter:

»Hendes solide faglige fundament og erfaring fra både Danmark og udlandet bliver vigtige inspirationskilder, når vi skal udvikle helhedsløsninger, hvor arkitektur, klimaudfordringer, mobilitet og ressourcegenanvendelse skal spille sammen inden for de økonomiske rammer, som vi har i København,« udtaler Karsten Biering Nielsen, vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen, i pressemeddelelsen.

Ingen beslutningskompetencer

Stadsarkitekten i København har ikke beslutningskompetencer som i nogle andre kommuner, hvor stadsarkitekten også varetager rollen som planchef. Den københavnske stadsarkitekts rolle er at rådgive kommunens politikere og forvaltninger om byudvikling, planlægning og arkitektur, ligesom vedkommende skal fungere som talerør i den hjemlige debat og i internationale sammenhænge, fremgår det af pressemeddelelsen.

Københavns tidligere stadsarkitekt, Tina Saaby, stoppede inden jul efter otte et halvt år som stadsarkitekt i hovedstaden. Hendes åremålskontrakt blev forlænget en enkelt gang.

Der var ansøgningsfrist til stillingen 27. november.

Denne artikel er første gang bragt af Politiken Byrum 11. januar 2019.