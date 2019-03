Der er så smukt ved søens bred, at det tager noget tid at begribe det. Man er nødt til at stå stille lidt og gøre ingenting for at ankomme. Så siver stedet ind som blød ro og duften af harpiks fra et knækket grantræ.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind