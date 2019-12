Arkitekturredaktøren blev blæst bagover af årtiets væsentligste byggeri: »Besøget gav mig en af mit livs stærkeste arkitekturoplevelser«

FOR ABONNENTER

10 Dansk Arkitektur Center flyttede fra et smukt pakhus på Gammel Dok til fem gange større lokaler i Blox – et stort stål- og glashus på Christians Brygge. Med i huset var et parkeringshus, et fitnesscenter, et kontorfællesskab for byggebranchen og boliger. Det var tegnet af en af verdens mest indflydelsesrige tegnestuer, OMA, men det komplicerede byggeri er ikke retfærdiggjort af en tilsvarende funktionel og æstetisk dybde. Dets enorme pris på over 2 milliarder kroner og et forbrug af stål, der er større end Eiffeltårnet, står som årtiets skræmmeeksempel på spild af ressourcer.