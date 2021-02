5 hjerter: Denne nye københavnske plads ligner noget, der kunne være tegnet for 50 år siden. På den gode måde

Bispebjerg er en af Københavns mere spændende bydele.

Nordvest, som området også kaldes på grund af postnummeret, eller Nordlædervest på grund af beklædningsgenstanden, der symboliserer den dominerende socialklasse, er under forandring. Og selv om medarbejdere i kreative virksomheder nu trækker spor af dyr specialkaffe efter sig gennem kvarteret, så vil gentrificeringen af netop denne bydel møde en naturlig grænse. Den har et stort udbud af små lejligheder i almene boliger, der ikke lige kan blive investeringsobjekter.

Nordvest er således mere resistent end Nørrebro og især Vesterbro over for fordyrelsen og ser ud til at forblive en af byens mest socialt og etnisk blandede.

Men det er også en bydel med nogle laaaange stræk, gennemskåret som den er af ringvej og indfaldsveje og huse, der er bygget til at følge denne skala. Der er masser af god velfærdsarkitektur at finde blandt disse bygninger, men gode grønne og rekreative områder ligger ikke altid lige uden for gadedøren. Der er dog et enormt parkområde, som har været indhegnet, forbeholdt de døde og deres efterladte, Bispebjerg Kirkegård.

I takt med at færre begraves i kister, og grave holdes i kortere tid, er der som på andre af byens kirkegårde blevet større mulighed for at udnytte kirkegårdens rekreative muligheder. At gå tur blandt dens 100-årige fuldvoksne træer og ned ad de store alleer, særligt i kirsebærtræernes blomstringstid, er blevet ikke bare en lokal begivenhed, men noget, der trækker folk til fra hele byen.