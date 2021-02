Alle vil have en altan. Men bruger vi den overhovedet, når vi får den?

Altanen er et drømmerum. Et sted, hvor du kan sidde i uforstyrret harmoni med dig selv og dine omgivelser, vinke til naboen, fløjte med fuglene, drikke en kop kaffe og læse i en bog. Altanen er en udendørs dagligstue. En dør ud til verden, en fornemmelse af frihed og et slaraffenland af muligheder.

Gør du dig nogenlunde så romantiske tanker om de ekstra kvadratmeter, der hænger på din ejendom, er du ikke alene. En ny rapport, ’Altanernes sociale liv’, udarbejdet af forskere fra instituttet Build på Aalborg Universitet viser, at byboernes forestillinger om deres altaner over en bred kam er romantiske og drømmende. I hvert fald københavnernes. Altanen handler for dem om afslapning, om kontakt med naturen og om at unde sig selv en luksus.

Samme rapport viser imidlertid også, at de selvsamme altaner ikke for alvor bliver brugt. Og hvis de gør, er det ofte blot for at ryge, tale i telefon eller ryste en beskidt dørmåtte.