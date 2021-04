Større end banegårdene i Odense og Aarhus: Regeringen vælger den dyre model for Københavns nye kæmpestation

Ny Ellebjerg Station syd for København skal forvandles til en ny, stor og omkring 436 millioner kroner dyr hovedbanegård, der bliver større end banegårdene i både Aarhus og Odense.

Det fremgår af et notat fra regeringens trafikudspil, der netop er blevet offentliggjort. Målet med den nye Ny Ellebjerg Station er at skabe et stort trafikknudepunkt for kollektiv trafik ind og ud af København.

Med nye perroner til landsdels- og regionaltog på Øresundsbanen vil man skabe en sydlig jernbanekorridor til og fra hovedstaden, og man vil øge passagerkapaciteten ved at gøre adgangen til busser, S-tog og den kommende Sydhavnsmetro mere smidig.

Når stationen efter planen er færdigopført i 2025, vil det daglige antal af passagerer ifølge regeringsnotatet stige fra 5.000 til omkring 37.000. Det gør stationen til landets tredjestørste målt på passagerantal.

Som tidligere beskrevet i Politiken er det noget af en ingeniøropgave at få Øresundsperronerne til at hænge sammen med de øvrige, fordi banerne omkring Ny Ellebjerg Station krydser hinanden som pindene i et spil mikado. Men ønsket om nyt knudepunkt har været både borgerlig og rød trafikpolitik, så den nuværende regering kan forvente opbakning til udvidelsen.