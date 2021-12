Dette palads til fællesskabet har ikke fremstået så funklende de seneste 40 år

Er det virkelig sultens slavehær, der har fremtryllet dette palads for fællesskabet? Efter en grundig restaurering står Arbejdermuseet i København frem i en vælde, så man må pudse sine briller. Festsalen funkler og gør opmærksom på sig selv i hvert et hjørne i et hav af farver og former, billeder og figurer, men mylderet af detaljer samler sig i en overordnet stemning af fest.

Den begynder allerede ved indgangen, som ligger inde i gården. Når museet er åbent, er de grønne fyldningsdøre slået op, og for at holde på varmen er der installeret et vindfang af glasdøre med messinglister. Indersiden af dørene er blevet ådret, som det var kutyme tidligere, når en flade af billigt lyst træ skulle fremstå, som var den af ædelt mørkt træ. Sådan kigger man nu lige ind i trappeopgangen og bliver budt velkommen af lys og farver. ’Festsalen’ står der over døren med slyngede bogstaver.